Среда, 29 Октября 2025 18:40

АрмИнфо.Россия не видит себя в рамках европейской интеграции, и не хотела бы, чтобы ее союзники, прежде всего Армения, вовлекалась в эти деструктивные процессы. Об этом в рамках ежегодного конкурса студенческих работ "Армения в ЕАЭС. Перспективы участия Республики Армения в Евразийском экономическом союзе в современных условиях", прошедшего в Российско-Армянском университете (РАУ), заявил советник-посланник посольства России в Армении Дмитрий Лицкай.

В связи с этим он обратил внимание, что в настоящее время в Армении активно обсуждаются вопросы, касающиеся выбора между евразийской и европейской интеграцией. Советник посольства отметил важность этого выбора с точки зрения определения будущего государственного развития страны. В этом ключе он подчеркнул, что с их точки зрения необходимо сохранить достижения, достигнутые в рамках ЕАЭС.

"Этот союз зарождался не случайно, и на сегодняшний день доказал свою устойчивость и эффективность. ЕАЭС представляет собой сообщество равноправных партнеров, стремящихся развивать экономику, реализовывать совместные проекты и улучшать транспортное сообщение. Все это осуществляется на основе консенсуса, уважения к интересам друг друга и поиска взаимовыгодных решений в условиях современного турбулентного мира, где экономические и политические процессы тесно переплетаются", - подчеркнул Лицкай.

Между тем, по его словам, Европейский Союз в их представлении становится все больше организацией, чьи цели могут противоречить интересам его членов. "Поэтому мы не видим себя в рамках этой интеграции, и не хотели бы, чтобы наши союзники, прежде всего Армения, вовлекались в деструктивные процессы", - отметил советник посольства России.

Он выразил надежду, что работы, представленные студентами на конкурсе, будут в этом смысле, полезны для общественного дискурса и способствуют осознанию Арменией преимущества участия в евразийских процессах. Напомним, что правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский Союз, предложенный гражданской инициативой "Евракве". Как заявлял тогда премьер- министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума. По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук между тем заявлял, что Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в Евросоюз (ЕС) как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).