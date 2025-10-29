Среда, 29 Октября 2025 17:30

АрмИнфо. Делегация Армении во главе с председателем комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодёжи и спорта Сисаком Габриеляном с 27 по 29 октября с рабочим визитом находилась Грузии.

Как передает пресс-служба НС, в рамках визита делегация встретилась со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, первым вице­спикером парламента, руководителем парламентской группы дружбы Грузия-Армения Георгием Вольским, председателем парламентского комитета по культуре Георгием Габуния, председателем парламентского комитета по диаспоре Ираклием Заркуа и министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с армяно-грузинским межпарламентским сотрудничеством, образованием, наукой, молодежью, культурой и диаспорой, а также с возможным сотрудничеством с Грузией в рамках масштабного проекта "Академический городок" и инициированного правительством РА проекта "Перекрёсток мира". Обсуждались также разблокирование региональных коммуникаций и последние события в армяно- азербайджанских отношениях.

28 октября состоялось совместное заседание постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодёжи и спорту Национального Собрания РА и комитета по образованию, науке и молодёжи Парламента Грузии под сопредседательством председателей комитетов Сисака Габриеляна и Мариам Лашхи. Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах образования, науки и молодёжной политики, а также новые возможности реализации совместных программ.

Члены делегации посетили Государственный армянский драматический театр имени Петроса Адамяна в Тбилиси, который был полностью реконструирован на средства фонда "Карту" почётного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Торжественное открытие театра состоится в ближайшее время.

Делегация НС РА также приняла участие в церемонии вручения премии "Народный учитель".