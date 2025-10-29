Среда, 29 Октября 2025 16:00

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет подтверждает проведение следственных действий в мэрии Апарана.

В комитете сообщили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, находящегося в его ведении. В рамках данного производства по обвинению в получении и в даче взяток задержаны 9 человек, трое из которых являются сотрудниками муниципалитета Апарана.