АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян принимает участие в Саммите городов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Форуме мэров, которые проходят в Дубае с целью обсуждения лучших практик формирования устойчивых, конкурентоспособных и современных городов.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Авинян, в рамках форума он представил решения GIS (Геоинформационных систем), применяемые в Ереване, которые сегодня используются для пространственного планирования города, управления инфраструктурой, зелёными зонами, транспортом и коммунальными услугами через единую систему управления данными.

Помимо этого, с партнёрами мэр обсудил возможности реализации инвестиционных проектов в Ереване.