Среда, 29 Октября 2025 15:21

АрмИнфо. Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас идет кропотливая работа, и президент (России Владимир Путин) поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли контакты между РФ и Азербайджаном по поводу освобождения задержанных в Баку россиян, передает РИА Новости.

Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.