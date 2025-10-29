Среда, 29 Октября 2025 13:07

АрмИнфо. Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян на встрече с делегацией во главе с Исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом высоко оценив плодотворное сотрудничество, подтвердила готовность к его укреплению и расширению. Как сообщает пресс-служба МВД Армении, подчеркнув постоянное развитие потенциала личного состава ГНКО "Служба территориальной сейсмической защиты", министр придала важность участию сотрудников в учебных курсах и конференциях Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Говоря о деятельности Гарнийской сейсмической станции, Саркисян отметила, что это единственная в регионе станция, имеющая международную лицензию, которая передает полученные данные через спутник в режиме реального времени в Международный центр данных, что обеспечивает участие Армении в глобальной системе глобальных сейсмических наблюдений и мониторинга ядерных испытаний.

В свою очередь Флойд, приветствуя принятие предложения о проведении регионального семинара в Армении в 2026 году, отметил, что он станет важной площадкой для представителей стран-участниц для обсуждения международной системы мониторинга, услуг национальных центров данных, а также обмена опытом.

По словам Флойда, Армения является надежным партнером Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Положительно оценив работу Территориальной службы сейсмической защиты, он придал важность обеспечению представительства Армении в этой системе посредством Национального центра данных. В контексте борьбы с дезинформацией Флойд выразил благодарность Саркисян, особо отметив точность данных, предоставленных Гарнийской сейсмической станцией, что позволило предотвратить распространение дезинформации о ядерных испытаниях, укрепить региональный мир и стабильность. На встрече обсуждались предстоящие программы и инициативы.