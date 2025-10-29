Среда, 29 Октября 2025 12:50

АрмИнфо. Нельзя с большим восторгом ожидать открытия границы с Турцией, как это делают власти Армении, поскольку это не принесет стране ничего хорошего. Такое мнение в своем телеграмм канале выразил лидер партии "Просвещенная Армения", экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

В качестве подтверждения своих слов он сравнил экономическое положение Грузии и Армении. Марукян напомнил, что Грузия имеет выход к морю, является транзитным хабом и благодаря этому получает значительные доходы. Однако, он обратил внимание, что даже при этом, Армения, в условиях отсутствия перечисленных критериев, находится в более хорошем экономическом положении, чем грузинская сторона.

Далее лидер партии указал на риски, которые могут возникнуть в случае открытия границ. По его словам, это создаст новые вызовы для страны и ослабит противостояние людей, обеспечивающих безопасность страны, поскольку, Армения до сих пор не предприняла никаких действий перед открытием границы: не приняла соответствующие законы, не установила ограничения и не предприняла конкретные шаги по обеспечению безопасности.

Марукян обратил внимание, что все вышеперечисленные действия должны были быть осуществлены еще до проведения действующей властью переговоров по открытию границы. "Однако, в данный момент в этом направлении ничего из перечисленного не было сделано, потому что власти Армении просто не знают и не понимают, что необходимо делать", - резюмировал Марукян.

Напомним, что 21 октября вице-спикер Парламента Армении Рубен Рубинян в беседе с журналистами сообщил, что в ближайшее время между Арменией и Турцией состоится межведомственная техническая встреча на которой стороны обсудят вопрос, связанный с возобновлением работы железнодорожного сообщения Гюмри-Карс. Кроме того, как добавил Рубинян, продолжаются также переговоры об открытии границ.