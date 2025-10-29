Среда, 29 Октября 2025 12:02

АрмИнфо. Судебная система Армении сегодня политизирована и приговоры зависят теперь от воли одного человека. Так, третий президент Армении Серж Саргсян прокомментировал журналистами задержание мэра Масиса, кандидата в премьер-министры Давида Амбарцумяна.

Третий президент в связи с этим обратил внимание, что по делу Амбарцумяна не было представлено никаких серьезных доказательств, а по статье применен беспрецедентный срок. "Все это делается для того, чтобы было невозможно применить амнистию и повлиять на срок наказания", - пояснил Саргсян.

Касаясь же того, почему до сих пор ни одна международная структура не отреагировала на ситуацию с незаконными задержаниями в Армении, он пояснил, что это связано с тем, что в действительности они поддерживают действующую власть. "То есть, они руководствуются не нормами, а своими выгодами", - резюмировал Саргсян.

Напомним, что мэр Масиса Давид Амбарцумян был арестован в аэропорту "Звартноц" 28 октября по возвращении из РФ. Ранее суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна, выдвинутого Республиканской партией

Армении (РПА) в качестве кандидата в премьер- министры Армении в рамках процесса импичмента, к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Он обвиняется в "организации и участии в массовых беспорядках". Инцидент произошел в 2018 году в рамках известных событий. Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.