Среда, 29 Октября 2025 11:33

АрмИнфо. Экс-замминистра обороны Армении, бывший руководитель армянской делегации в Парламентской ассамблее Восточного партнерства, член Республиканской партии Артак Закарян в открытом письме участникам 12-ой пленарной сессии "Евронеста" напомнил об удерживании в азербайджанских тюрьмах армянских военнопленных и заложников.

В распространенном на своей странице в Фейсбук письме, Закарян обратил внимание, что Азербайджан сам является страной-членом Восточного партнерства. "Военно- политическое руководство Арцаха, веря в основополагающие принципы Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, посвятили свою деятельность обеспечению права на самоопределение, безопасности и свободы народа Арцаха. С трибуны ПА "Евронест" депутаты Армении неоднократно отмечали, что арцахский вопрос - это, прежде всего вопрос обеспечения жизненно важных прав и основных свобод человека ", - обратил внимание экс-замминистра.

Как напомнил Закарян, несмотря на этот факт, в 2020-2023 годах все стали свидетелями азербайджанской агрессии в отношении народа, жившего там тысячелетиями. "Арцахский народ морили голодом, брали в плен, убивали, а в итоге выгнали со своей родины. Уверен, придет время, когда в Европейском парламенте и в парламентах стран-членов ЕС будет достаточно поводов для обсуждения и обращения должного внимания вопросам прав тех, кто подвергся одному из крупнейших насильственных перемещений, имевших место в 21 веке", - подчеркнул Закарян.

Он также коснулся внутриполитической ситуации в Армении, обратив внимание, что в 2011 году, когда была основана ПА "Евронест", европейский регион и, в частности, Армения находились в другой ситуации. Закарян заметил", что в 2011-2018 гг. было трудно представить, что в какой-либо стране-члене Восточного партнерства могли иметь место нарушение гражданских или политических прав и свобод человека, тем более, чтобы они игнорировались структурами, выступающими за демократию. "Если бы в 2012- 2017 годах в Армении произошло то, что происходило последние семь лет, то вопросы политических прав личности, свободы слова, автономии органов местного самоуправления, а также религиозных структур нашли бы свое место в повестке дня ПА "Евронест" в постоянном режиме", - заверил экс-замминистра.

В этом ключе республиканец обратил внимание, что сегодня в Армении десятки политзаключенных, добавив, что отсутствие должной реакции на эту ситуацию исходит из отсутствия целесообразности делать это предметом обсуждения в данный момент. "Я искренне считаю, что многие из вас хорошо осведомлены о том, в каком состоянии на самом деле находятся вопросы политических прав в Армении сегодня. Однако, исходя из сложившейся ситуации, вы пока не считаете целесообразным делать это предметом обсуждения. Я уверен, что когда вы убедитесь, что действующая в Армении власть обманула и обманывает и вас тоже, тогда вы будете более бдительны", - резюмировал Закарян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами. В настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.