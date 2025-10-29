Среда, 29 Октября 2025 00:12

АрмИнфо.Гражданское движение "Против" (Дем ем - арм.) объявило о создании партии "Голос народа слышен". Об этом говорится в распространенном сообщении Движения.

Партия будет выступать против всех политических сил - как нынешних, так и бывших, и олигархической системы, которая годами лишала народ возможности быть услышанными. Основателем партии выступает Ваник Никоян. Он отметил, что причиной для создания политической силы послужило игнорирования со стороны действующей власти вопросов, поднятых гражданами, которые обратились к движению "Против".

"Этот проигнорированный голос стал движущей силой нашей борьбы. Мы ясно заявили, что не смиримся с несправедливостью и не допустим, чтобы голос народа был проигнорированным", - отметил Никоян.

По его словам, цель партии - построить новое политическое пространство, где решения принимаются не вместо народа, а вместе с народом.

Как говорится в заявлении, новая политическая сила не планирует путь через улицы, митинги и шумные акции. Партия выбирает политический путь через выборы, чтобы голос народа стал реальной силой, определяющей судьбу страны.-