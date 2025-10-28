Вторник, 28 Октября 2025 17:48

АрмИнфо. Глава союза армян России (САР) Ара Абрамян указом президента РФ Владимира Путина включен в состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Указ российского лидера опубликован на портале правовых документов.