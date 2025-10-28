|IDBank — серебряный спонсор 50-го юбилейного международного банковского конференции BACEE
|Мэр Масиса арестован
|В ЭСА выявлены махинации на сотни тысяч кВт/ч: в.и.о сообщает о системных нарушениях
|Омбудсмен: Для обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями необходимы коренные преобразования в системе образования - в области прав человека
|Движение "Против" объявляет о создании партии "Голос народа слышен"
|Глава САР включен в состав президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям
|Депутат Европарламента назвал недопустимыми аресты в Армении за мнение
|Секретарь Совбеза Армении рассказал чиновникам из ЕС о последних процессах в переговорах между Ереваном и Баку
|Пашинян и посол Великобритании придали важность переходу двусторонних отношений от стратегического диалога к стратегическому партнерству
|У Рубена Варданяна новый адвокат
|В правительстве Армении обсуждена структура и содержание обновленной дорожной карты РА-ЕС
|Защита мэра Гюмри обратится в Европейский комитет по предотвращению пыток в связи с воспрепятствованием встречи адвоката со своим подзащитным
|Глава КРОУ Армении не боится уголовной ответственности за экспроприацию частной собственности
|Free Armenian Hostages заявила о намерении продолжить борьбу за освобождение армянских пленных из бакинских застенок
|Мирзоян подчеркнул приверженность Армении целям ДВЗЯИ
|Адвокату Александру Кочубаеву мера пресечения в виде ареста изменена на подписку о невыезде
|Оппозиционер о нападках на Церковь: Власти Армении должны отказаться от действий, ведущих армянский народ к очередному расколу
|Президент РА: Армения была одной из первых, кто присоединился к инициативе создания ОДВЗЯИ
|Секретарь правящей фракции в Армении не видит противостояния между ААЦ и властями
|Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта между Ереваном и Баку
|Адвокат Александра Кочубаева направил открытое письмо Генеральному прокурору Армении
|Сурен Товмасян, присутствовавший на литургии в Ованаванке, не видел, как сотрудник службы безопасности Пашиняна, закрывает рукой рот гражданину и насильно выводит его из церкви
|АРФД: Отвергаем протурецкий курс властей Армении проводимой под фальшивой маской "мира" и продолжим борьбу против него всеми силами
|Планирует ли правительство Армении изъять имущество Святого Эчмиадзина? ответ главы Комитета Кадастра
|В парламенте Армении в закрытом режиме обсуждаются проблемы армии
|Глава Комитета Кадастра поблагодарил расстригу Степана Асатряна за проведение <очень насыщенной службы> в Ованаванке
|При поддержке IDBank и Idram стартовал проект «Симфонический лес»
|Депутат Европарламента приветствовала шаги Еревана и Баку по заключению мирного договора
|Глава МОНКС посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд
|Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
|В Армении раскрыта группа мошенников, похищавшая средства граждан
|Объездив пол-Европы, "Чемодан" возвращается домой: Одноименный спектакль Гайлита представят на сцене Театра Сундукяна
|REAnimania выводит армянскую анимацию на международный уровень
|В Ереване прошла 14-я ежегодная встреча CORLEAP
|Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
|Суд в Армении перевел экс-командующего АО Арцаха под домашний арест
|В Минобороны Армении сообщили о ранении военнослужащего
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» в Риме
|Запущен прямой рейс между Ереваном и Бари
|Глава МИД Армении: С Азербайджаном обсуждается вопрос очередности проведения встречи в формате "3+3"
|Экс-замминистра обороны Армении: Любое государство должно иметь боеспособную армию для собственной обороны
|Армения готовится к историческому дебюту на Кубке мира по пиклболу 2025
|Армения и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
|Мирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в Ереване
|Платите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-ов
|Омбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в Армении
|Одного из адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявление
|Азербайджан и Грузия не приедут на "Евронест" в Ереван
|Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией
|Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку
|Ардшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
|В МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноября
|Депутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 года
|Глава добровольческого союза "Еркрапа" не видит угрозы для безопасности Армении в решении сократить срок службы в армии
|Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
|Пашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к обороне
|Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
|"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
|В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
|Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
АрмИнфо. Депутат Европейского парламента Начо Санчес Амор, касаясь внутриполитической ситуации в Армении, назвал недопустимой ситуацию с арестами людей полицией из-за выражения мнения или публикациями в социальных сетях.
Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте Армении во время заседания комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест", посвященного вопросам политики, правам человека, демократии, экономической интеграции, а также сближению законодательства и согласованию с политикой ЕС, на согласовании документа, определяющего перспективы политики соседства.
В частности, он подчеркнул несоответствие такого подхода демократическим принципам. "Власти Армении должны быть внимательны к этому, особенно если страна намерена стать кандидатом на вступление в ЕС", - подчеркнул Амор.
Он выразил убеждение, что все это является следствием сохранения в Армении "большого советского наследия правовой системы, предполагающей задержание без разбирательства". "То есть, сначала человека обвиняют и отправляют в тюрьму, а потом говорят, что посмотрят, что будет дальше. В данный момент Министерство юстиции Армении пытается бороться против этого исторического наследия", - резюмировал депутат Европарламента.
Как ранее сообщало АрмИнфо, заседание пройдет с 28 по 30 октября. 29 октября в зале заседаний парламента Армении состоится открытие 12-ой пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест". Грузия и Азербайджан не участвуют в работах ПА.
