Вторник, 28 Октября 2025 17:41

АрмИнфо. Депутат Европейского парламента Начо Санчес Амор, касаясь внутриполитической ситуации в Армении, назвал недопустимой ситуацию с арестами людей полицией из-за выражения мнения или публикациями в социальных сетях.

Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте Армении во время заседания комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест", посвященного вопросам политики, правам человека, демократии, экономической интеграции, а также сближению законодательства и согласованию с политикой ЕС, на согласовании документа, определяющего перспективы политики соседства.

В частности, он подчеркнул несоответствие такого подхода демократическим принципам. "Власти Армении должны быть внимательны к этому, особенно если страна намерена стать кандидатом на вступление в ЕС", - подчеркнул Амор.

Он выразил убеждение, что все это является следствием сохранения в Армении "большого советского наследия правовой системы, предполагающей задержание без разбирательства". "То есть, сначала человека обвиняют и отправляют в тюрьму, а потом говорят, что посмотрят, что будет дальше. В данный момент Министерство юстиции Армении пытается бороться против этого исторического наследия", - резюмировал депутат Европарламента.

Как ранее сообщало АрмИнфо, заседание пройдет с 28 по 30 октября. 29 октября в зале заседаний парламента Армении состоится открытие 12-ой пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест". Грузия и Азербайджан не участвуют в работах ПА.