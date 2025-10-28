Вторник, 28 Октября 2025 16:10

АрмИнфо. Адвокату Александру Кочубаеву мера пресечения в виде ареста изменена на подписку о невыезде. Александр Кочубаев в ближайшее время будет освобождён из-под стражи и вскоре встретится с женой. Об этом на своей странице в Facebook написал коллега Кочубаева Эрик Алексанян.

"Мы выражаем благодарность Генеральному прокурору Республики Армения г-же Анне Вардапетян за её высокогуманный подход, а также медиа-сообществу, родственникам и друзьям за то, что они были с нами в это время", - написал Алексанян.

Напомним, что адвокат обратился к Генеральному прокурору с открытым письмом с просьбой пересмотреть меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении его подзащитного Александра Кочубаева. В письме адвокат ссылается на тяжёлое положение в семье, отмечая, что состояние здоровья жены Кочубаева резко ухудшилось после рождения ребёнка, что требует немедленного гуманитарного реагирования и вмешательства прокуратуры.

Позже Алексанян сообщил, что жена Александра Кочубаева в настоящее время находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.