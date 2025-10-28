Вторник, 28 Октября 2025 13:36

АрмИнфо. Государство и государственность представляют абсолютную и постоянную ценность, а несправедливо приобретенная власть является преходящей, и для ее устранения будут приложены все усилия. С таким открытым письмом выступил Центральный Комитет АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Западной Европы, касаясь ситуации, сложившейся сегодня в Армении. Письмо-обращение было направлено посольства Франции, Голландии и Бельгии.

В АРФД напомнили, что действующая власть в Армении разделила нацию на черных и белых, проиграла в войне, деморализовав армию, сдала Арцах, уступив территории Армении, исказила историю, подорвав национальные ценности, отреклась от национальной идеи и требований, отказалась от Арарата, и даже от Геноцида армян. Помимо этого, как добавили в "Дашнакцутюн", представители правящей партии увеличили внешний долг страны в три раза и продолжают осуществлять свою миссию по разрушению Родины и нации.

Как результат, как обратили внимание в Центральном комитете АРФД, в тюрьмы брошены десятки оппозиционных политиков, священнослужителей, в том числе известный бизнесмен Самвел Карапетян, что приводит к нарушению демократических принципов, свободы слова, и установлению диктаторского режима.

"Сегодня правящая сила добралась и до Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Кампанию премьер-министра Никола Пашинян против Армянской церкви можно описать только одним словом - ересь. Однако представители правящего режима не смогут разрушить все национальные столпы, поскольку народ им больше не принадлежит, он не покорный и послушный раб, как бы ни был одурачен вашими проповедями. Армянский народ уже протрезвел и готов бросить свое " нет" в ваше бескорыстное лицо", - говорится в письме.

В АРФД подчеркнули, что не только отвергают протурецкий курс действующих армянских властей, организованный внешними силами и принятый под фальшивой маской так называемого "мира", но и продолжат борьбу против него всеми силами. В связи с вышесказанным в "Дашнакцутюн" подчеркнули, что у действующей власти нет полномочий, а также юридических или моральных прав подписывать какое-либо соглашение от имени армянского народа. " То, что вы подписываете, - это просто лист бумаги. Армянский народ, как в Армении, так и в диаспоре, в большинстве отвергает все бумаги, подписанные вами и принесшие стране поражения. Мы продолжим считать Турцию и Азербайджан врагами до тех пор, пока наши права и справедливость не будут полностью восстановлены", - отметили в АРФД.

Кроме того, в письме подчеркивается необходимость продолжить жить и созидать в соответствии с национальными и духовными ценностями. В связи с этим напоминается, что все поколения в диаспоре ценой невыразимых жертв боролись, чтобы сохранить национальные ценности, святыни, традиции, язык, культуру и самобытность армянского народа, а также непререкаемое правосудие. "Сегодняшний день ничем не отличается от вчерашнего. И сегодня мы продолжим оставаться верными нашим корням, продолжая отвергать антинациональный путь правящего режима, его систему ценностей, разоблачая его при каждой возможности. Мы передадим это видение новому поколению, которое, несомненно, продолжит идти по национальному пути, с тем же политико-идеологическим мышлением, с той же убежденностью и решимостью. А концепции "реальной Армении", которую вы использовали, для нас просто не существует", - подчеркнули в АРФД.

В связи с этим в заключении подчеркивается, что существует только одна Армения - национальная, требовательная, суверенная, демократическая, процветающая, независимая и сильная, которая является также основой провозглашенной свободной, независимой, объединенной Армении завтрашнего дня.