Вторник, 28 Октября 2025 12:07

АрмИнфо. Депутат Европарламента Раса Юкнявичене приветствовала шаги, предпринимаемые Ереваном и Баку, на пути к установлению мира между странами.

В ходе выступления в парламенте Армении во время заседания комитетов Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест), посвященного вопросам политики, правам человека, демократии, экономической интеграции, а также сближению законодательства и согласованию с политикой ЕС, на согласовании документа, определяющего перспективы политики соседства, Юкнявичене отметила положительные изменения в Армении, которые по ее словам могут способствовать миру между странами.

В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев в контексте обсуждения, приветствовал решение Армении о начале процесса интеграции в Европейский Союз.

"Такое решение страны приведет к ощутимым экономическим и финансовыми преимуществам в будущем", - заверил депутат.

В ходе заседания депутаты обсудили необходимые изменения в документе, определяющего перспективы Восточного партнерства, а также вопросы, касающиеся политики, прав человека и демократии.

Как ранее сообщало АрмИнфо, заседание пройдет с 28 по 30 октября. 29 октября в зале заседаний парламента Армении состоится открытие 12-ой пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест". Грузия и Азербайджан не участвуют в работах ПА.

Напомним, что правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале процесса вступления в Евросоюз, предложенный гражданской инициативой "Евракве". Предложение было принято парламентом Армении в марте текущего года и подписано в начале апреля президентом Ваагном Хачатуряном.