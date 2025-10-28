Вторник, 28 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Родившийся в Армении спектакль Алексея Гайлита <Чемодан> (по мотивам рассказов Сергея Довлатова) после гастролей по городам Европы возвращается домой. Уже 2 ноября, на сцене Академического театра имени Г. Сундукяна, ереванский зритель вновь увидит эту трогательную историю, где в чемодане довлатовского героя - не просто старые вещи, а целая жизнь, сложенная в складки ткани и памяти.

Продюсер проекта Сергей Целиков вспоминает, что <Чемодан> создавался без бюджета, но с огромной любовью - вместе с местными и <понаехавшими> русскими актёрами. <Реквизит мы покупали на барахолке, всё делали своими силами>, - рассказывал он годом ранее АрмИнфо.

Теперь же этот небольшой спектакль превратился в полноценный проект, который находит отклик в сердцах людей во всех городах, где побывал. А в следующем году театральное детище Целикова готовится к гастролям в США.

Перед встречей с ереванскими зрителями, продюсер поделился с корреспондентом АрмИнфо своими размышлениями о том, как и почему изменился "Чемодан", как его встречают в других городах, и из-за чего он становится таким близким для тех, кто хоть раз уезжал.

"Чемодан": от Еревана к Еревану

"Спектакль был создан год назад, но время идет - мир меняется, мы меняемся. А любой спекталь - это такой живой организм, который на все реагирует", - начал Целиков. По его словам, за все более 20 выступлений, которые были у спектакля в различных городах Европы, безусловно, определенные акценты сместились и в большинстве случаев - это пошло творческому замыслу на пользу . Актеры применяют различные сценические находки, которые могут родиться в результате импровизации прямо на сцене, что вызывает эмоции и восторг у зрителей, а значит и дальше остается в спектакле. Или же наоборот - некоторые приемы могут плохо работать и соответственно постепенно быть вытесненными.

"Это такой живой естественный процесс. Те, кто были на премьере в прошлом году, безусловно, им посчатливилось увидеть первыми спектакль. Но те, кто придет сейчас - они увидят по сути более собранную постановку. Поэтому даже тем, кто его уже смотрел будет очень интересно встретиться вновь. То есть "Чемондан" как хорошй фильм - интересен для повторного посмотра. Потому что первый раз ты просто как обычный зритель следишь за сюжетом, а вот уже во второй раз начинаешь замечать какие-то мелкие детали, следишь за второстепенными персонажами. В то время, как рассказчик ведет свое повестование, другие актеры развивают свои сюжетные линии. За этим очень интерсено наблюдать. Потому что хоть эти второстепенные герои и большинство зрителей их даже не замечают, но актеры работают и над этими образами, тоже находят для них какие-то краски.

Одним словом,спектакль поменялся, безсловно, в лучшую сторону. И мы всех ждем - и тех , кто не был, и тех, кто был. Я уверен, все получат большое удовольствие", - поделился продюсер.

Так сошлись звезды

Примечательно, что "Чемодан" в Ереване имел 2 премьеры. Первоначальная камерная верия спектакля, для которой материалы покупались на барахолке, состоялась в феврале 2023 года. Премьерный показ прошел с участием Арама Гюрджяна (армянский актер оригинального жанра) и эмигрировавших российских артистов - Михаила Глекеля, Артема Иосилевича, Ивана Степанова. Но уже в октябре 2024 года спектакль предстал перед зрителем в обновленной версии, совершенно с другим бюджетом. Была передалана полностью вся сценография, сменился актерский состав, музыкальное сопровождение и т.д. Сейчас это полноценный большой спектакль. "У нас 10 чемоданов занимают только реквизиты и костюмы к спектаклю. Над ними работала известная сценограф из Грузии Нина Кобиашвили, которая является художником-постановщиком во многих фильмах, шоу, в том числе за рубежом", - рассказал Целиков.

Сегодня в постановке задействованы известные российские актеры: Алексей Кортнев, Алексей Агранович, Семен Трескунов и талантливая пианистка Анна Цагарелли.

Переговоры с именитыми артистами длились несколько месяцев. Алексей Агранович приезжал даже в Ереван, чтобы встретиться с режиссером, познакомиться, разобрать материал. Он жил здесь несколько дней. После уже - встречи проходили по zoom по несколько часов в день, несколько дней в неделю. "Мы разбирали текст, работали над образами. А за 10 дней до спектакля все собрались в Армении, и здесь, собственно, он финально был собран в одно целое", - вспоминает продюсер.

Он коснулся и участия Арама Гюрджяна, чьи песни звучали в спектакле, заметив, что последний хорошо вписался в проект. Все актеры, имеющие даже большой театральный опыт, очень хорошо о нем отзывались и отзываются. "И это чистая правда - Арам прекрасный актер", - добавил Целиков.

Путешествие "Чемодана" по Европе

Целиков со своим "Чемоданом" объездил почти всю Европу - Париж, Белград, Лиссабон, Лимассол, Амстердам, Барселона, Валенсия, Хельсинки, Таллин, Рига и др.

Он рассказал, что за редким исключением во всех городах их радушно встречают, а провожают на ногах, долго даря овации и аплодисменты, не позволяя актёрам покинуть сцену.

Лишь во время гастролей в Валенсию спектакль не получил должного внимания по причинам, не зависящим от команды - из-за проливного дождя. <При том, что дождь крайне редок для Валенсии, в тот день он лил как из ведра>, - вспоминает продюсер.

В театрах таких городов, как Валенсия, нет больших фойе, что свойственно театральным, концертным залам советских стран. Войдя в здание, образно говоря, сразу же входишь в зрительный зал. Учитывая, что спектакль давно не проигрывался, открыть дверь раньше и впустить зрителей было невозможно. Шел генеральный прогон, только привезли технику и т.д. Следовательно, люди были недовольны - так как ожидали начала спектакля под проливным дождем. То есть, это был единственный раз, когда зритель не встал на ноги, а ушел практически сразу, как только включился свет. "Они даже особо не аплодировали. В 98% случаев нам стоя аплодируют, потому что у нас действительно хороший спектакль , че уж тут", - признался продюсер.

Эмиграция на сцене и за кулисами

Отвечая на вопрос АрмИнфо о том, насколько его решение продюсировать спектакль об эмиграции связано с собственной судьбой и судьбой русского человека сегодня, Целиков признался, что не мог остаться в стороне от столь актуальной темы.

"В каждой эпохе есть свои пробелмы, болевые точки, про них надо говорить. Но сейчас, как мне кажется, когда мир расколот, в предверии, как многие ожидают, какой-то грядущей большой катастрофы, надо поднимать важные темы. Наверное, наш спектакль не изменит власть в стране, но, как минимум, поможет человеку в некотором смысле более твердо стоять на ногах. Я в это искренне верю", - поделился он.

Прежде чем взяться за эту работу, как рассказал Целиков, велись долгие обсуждения с режиссером, актерами, что привело к определенной форумуле, которую, как он считает, многие зрители невербально считывают. "Когда ты теряешь родину, это, безусловно, большая травма. Но даже если ты уехал в одних трусах, ты всегда с собой увозишь самое ценное, что у тебя есть - твой опыт, который делает тебя уникальным. И как бы не повернулась жизнь, куда бы ты не вынужден был ехать, твой опыт делает тебя собой, таким какой ты есть, и отнять его у тебя не сможет никто. Никакой политик не заберет ни твои воспоминания, ни твою прошедшую жизнь. Вот про это наш спектакль, и люди это чувствуют. И мы действительно попадаем в важную болевую точку", - поделился Целиков.

Довлатов vs Целиков

На вопрос, насколько близок Довлатов для Сергей Целикова, он честно признался, что по большому счету их роднит лишь тема эмиграции. Заметив, что в отличие от Довлатова не злоупотребляет алкоголем, Целиков сказал, что у него и менее циничный взгляд на мир. Однако чуть погодя, расплывшись в улыбке, признался, что с годами это качество все же вызревает в нем.

Дальнейшие планы

Продюсер рассказал, что на следующий год у него много планов. Чуть приоткрыв завесу, он поделился, что готовится выпустить еще 2 спектакля. Учитывая, что сейчас ведутся поиски актеров, сценографа, режиссера, он не стал говорить больше о грядущих проектах. "Скорее всего мы их будем делать в Армении, и потом гастролировать", - сказал Целиков.

При этом он напомнил, что в Армении приложил руку помимо "Чемодана" еще к таким двум замечательным постановкам, как "Веди свой плуг по костям мертвецов" с Лией Ахеджаковой (реж. Борис Павлович, постановка по мотивам романа Ольги Токарчук - ред.) и "Собачье сердце" (реж. Константин Каменский, по мотивам повести Михаила Булгакова - ред.). Все три спектакля успешно гастролируют с аншлагами, более того в Еврорпе их посещают именитые артисты, в том числе Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, Максм Галкин

"Но "Чемодан" отличается от двух других спектаклей тем, что это чисто мой проект, я там единоличный продюсер", - подчеркнул Целиков, заметив, что в спектакле Павловича является сопродюсером, а Каменского - выполняет функции технического продюсера.

Подводя итоги беседы, можно сказать, что <Чемодан> возвращается домой, где и был собран, чтобы напомнить, кто мы на самом деле, что мы забираем с собой, покидая родные места. Одним словом, "Чемодан" возвращается в Ереван, чтобы рассказать истории, которые мы носим в себе, где бы не находились.