Вторник, 28 Октября 2025 10:32

АрмИнфо. В Ереване прошла 14-я ежегодная встреча Конференции региональных и местных властей Восточного партнерства (CORLEAP).

Согласно сообщению пресс-службы мэрии Еревана, на конференции обсуждались новый стратегический подход Европейского Союза к Черноморскому региону, текущее состояние децентрализации в странах Восточного партнерства, а также обсуждение и принятие Плана действий CORLEAP на 2025-2029 годы.

На конференции с приветственными речами выступили заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян и лидер фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Армен Галджян.

Молдова была избрана председателем конференции в следующем году.