Вторник, 28 Октября 2025 10:30

АрмИнфо. Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор", фактически отождествляя "маршрут Трампа" с проектом "коридора", продвигаемым с 2020 года. Об этом пишет эксперт по энергетической безопасности, доктор политических наук Ваге Давтян.

По его словам, на этот раз разговор о коридоре ведёт министр энергетики Азербайджана Шахбазов. В своей программной статье, опубликованной по случаю Дня энергетики, Шахбазов анонсирует формирование энергетического хаба "Азербайджан (Нахичевань) - Турция

- Европа", в рамках которого уже проектируются линии электропередачи Джабраил - Нахичевань (330 кВ) и Нахичевань - Турция (400 кВ). По его словам, "Зангезурский коридор" является "несущей конструкцией" этой коммуникации.

"Баку продолжает заниматься геополитическим маркетингом, демонстрируя, что планируемая коммуникация через юг Армении вписывается в энергетические и транспортные интересы Запада, особенно ЕС. Предлагаемые Армении дивиденды уже озвучены: интеграция в турецкий "Средний коридор", но не с полной разблокировкой коммуникаций, а исключительно через "коридор", проходящий через Сюник. Недавнее решение Баку снять ограничения на транзит грузов в Армению было именно об этом.

Кстати, министр транспорта Турции Уралоглу также недавно затронул эту тему, заявив, что "маршрут Трампа" может значительно расширить пропускную способность "Среднего коридора". В этом и заключается конечная цель формирующейся транспортной архитектуры - использовать логистический потенциал Сюника, не ослабляя при этом полной интеграции Армении в региональные коммуникации. Официальный Ереван может представлять это общественности как "перекрёсток мира" или установленный мир", однако суть вопроса от этого не изменится", - подчеркнул политолог.