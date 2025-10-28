Вторник, 28 Октября 2025 10:27

АрмИнфо. В Минобороны Армении сообщили о ранении военнослужащего на юге страны.

"По предварительным данным военнослужащий получил легкое телесное повреждение вследствие нарушения правил обращения с оружием, его здоровью и жизни угрозы нет.

Лечение военнослужащего было организовано в гарнизонном госпитале, и не возникла необходимость в переводе в Центральный клинический военный госпиталь Еревана",- говорится в сообщении ведомства.