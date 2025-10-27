Понедельник, 27 Октября 2025 23:28

АрмИнфо. С Азербайджаном обсуждается вопрос очередности проведения встречи в формате региональной платформы "3+3". Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что этот вопрос возник после того, как во всех других столицах стран-участниц прошли встречи.

"Сейчас мы с Азербайджаном обсуждаем последовательность. При этом обсуждение любого вопроса волей-неволей связывается с множеством других вопросов армяно-азербайджанской нормализации", - отметил Мирзоян. Вместе с тем он указал на важность для Армении участия в формате "3+3". Отметим, что первая встреча региональной платформы "3+3" прошла 10 декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече, но двери для них всегда открыты. После этого, в 2023 году в Иране, а уже в 2024 в Турции прошли встречи представителей этой платформы на уровне глав МИД 5 стран - Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции. Грузия вновь не приняла участия в работах платформы. Стороны условились провести следующую встречу либо в Баку либо в Ереване.