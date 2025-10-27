Понедельник, 27 Октября 2025 23:14

АрмИнфо. В результате впечатляющего взлёта в мире международного спорта Армения впервые будет представлена на Кубке мира по пиклболу, который пройдет в октябре 2025 года в штате Флорида, США. Об этом АрмИнфо сообщили в Национальной ассоциации пиклбола Армении.

Выход национальной сборной на этот престижный турнир, который соберёт более 3500 спортсменов из более чем 90 стран, стал кульминацией периода быстрого развития этого вида спорта в стране.

Этот путь на мировую арену начался с основания Национальной Ассоциации Пиклбола Армении (НАПА) в 2023 году энтузиастами спорта Александром Андраникяном и Миртадом Газазяном. В то время пиклбол был практически неизвестен в стране, не было ни специальных кортов, ни инвентаря. Самые первые тренировки НАПА были импровизированными и проходили в общественных парках с временными сетками, медленно создавая сообщество с нуля.

"Усилия НАПА по популяризации этого вида спорта были масштабными. Ассоциация активно принимала международных гостей и любителей пиклбола, предоставляя им возможности для игры и общения с местным сообществом. Ассоциация также вела диалог с государственными органами для получения официального признания вида спорта. НАПА активно содействовала созданию первых кортов пиклбола, предоставляя консультации для частной компании Вахакни. В результате этой деятельности в Армении появились три постоянных корта. В 2024 году НАПА организовала первый открытый турнир пиклбола в Армении - Вахагни Опен 2024", - говорится в заявлении.

Ассоциация строит амбициозные планы по расширению географии пиклбола также в регионы Армении, с целью создания местных лиг и выявления новых талантов. НАПА также делает сильный акцент на работу с молодёжью, инициативы по обучению следующего поколения игроков. Успех турнира <Вахагни Опен 2024> создал прецедент, и ассоциация намерена организовывать больше местных и международных турниров, чтобы укрепить место Армении на карте пиклбола.

Согласно источнику, НАПА в сжатые сроки успешно сформировала национальную сборную. Команда готова испытать свои силы против сильнейших соперников мира и планирует выступить в двух категориях: Кубок мира <Опен> и Кубок мира <Сеньор>.

"Предстоящее выступление команды во Флориде открывает новую главу в армянском спорте, демонстрируя способность страны быстро осваивать и преуспевать в растущем виде спорта мирового масштаба. Это является свидетельством дальновидности её основателей и яркого сообщества игроков, принявших пиклбол", - отметили в Ассоциации.

Отметим, что пиклбол - это динамичная игра, которая сочетает в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. В неё играют на компактном корте схожим с теннисным, и она известна тем, что её легко освоить и этим привлекает любителей всех возрастов.