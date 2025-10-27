Arminfo.info


 Понедельник, 27 Октября 2025 15:46
Александр Аванесов

Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией

Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией

АрмИнфо.  Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян положительно оценивает решение Азербайджана снять ограничения на транзит грузов в Армению.

Выступая 27 октября на бюджетных слушаниях в Национальном Собрании РА, министр подчеркнул, что этот шаг является тем самым событием, о котором постоянно говорит армянская сторона.

Кроме того, как подчеркнул Мирзоян, в 2026 году планы МИД не ограничатся одним лишь Азербайджаном.   Продолжается активный диалог с турецкими партнерами. Причем, этот диалог идет начиная с премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Турции Эрдогана, и заканчивается встречами постоянных представителей но нормализации двусторонних отношений, министров иностранных дел, команд МИД и других ведомств. "Я оцениваю это весьма позитивно и должен выразить оптимизм в отношении этого диалога. Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между двумя государствами", - подчеркнул глава МИД РА. 

