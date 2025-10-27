Arminfo.info


 Понедельник, 27 Октября 2025 15:21
Александр Аванесов

Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку

Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку

АрмИнфо.  Важнейшей и приоритетной задачей властей Армении является формирование вокруг государства безопасной и мирной среды.  Об этом 27 октября на слушаниях по проекту государственного бюджета РА 2026 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, эта среда даст возможность Армении активно развиваться. Речь, в первую очередь, идет о процессе нормализации отношений с Азербайджаном и их дальнейшей институционализации. В этом контексте Мирзоян указал на ключевое событие, произошедшее в  текущем году в США, где 8 августа была подписана Декларация о прекращении военного противостояния,  парафировано соглашение между Ереваном и Баку об установлении мира и межгосударственных отношений. Мирзоян отметил, что подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными, не преуменьшая при этом проделанную до этого работу.   "В результате, между Арменией и Азербайджаном установился мир, стороны обязались взаимно уважать территориальную целостность друг друга,  политическую независимость, признание границ в рамках Алматинской декларации. В рамках тех же договоренностей начался процесс разблокирования коммуникаций региона", - сказал глава МИД РА.

Он указал на важность приданию гласности всех подписанных документов, особенно на фоне распространяемой лжи и манипуляций по поводу достигнутых договоренностей.  Также Мирзоян указал на тот факт, что в вопросе разблокирования коммуникаций региона речь идет о масштабном разблокировании.  Армения более 30 лет находилась в блокаде, и теперь две страны договорились деблокировать регион. "В первую очередь, мы говорим о разблокировании Армении, а также о связи Нахиджеван - Азербайджан.  Более того, инфраструктуру, которая пройдет по территории Армении, будет эксплуатировать Республика Армения. Данная связь может быть использована не только для прокладки железной дороги, но и электрических кабелей, систем газоснабжения, нефтепроводов, телекоммуникаций", -  отметил министр.

Он выразил оптимизм по поводу достигнутых договоренностей, выразив надежду на скорое достижение существенных результатов в данном направлении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения и Вьетнам провели межмидовские политические консультацииАрмения и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Мирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в ЕреванеМирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в Ереване
Платите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-овПлатите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-ов
Омбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в АрменииОмбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в Армении
Одного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявлениеОдного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявление
Азербайджан и Грузия не приедут на Азербайджан и Грузия не приедут на "Евронест" в Ереван
Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и ТурциейАрарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией
Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и БакуГлава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку
Ардшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогамАрдшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
В МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноябряВ МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноября
Депутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 годаДепутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 года
Глава добровольческого союза Глава добровольческого союза "Еркрапа" не видит угрозы для безопасности Армении в решении сократить срок службы в армии
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Пашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к оборонеПашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к обороне
Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностьюЗамглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кгВ Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с АзербайджаномПашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народаБизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузовПашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствамиМэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форумеПрезидент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 годаВ Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослыхВ 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничестваГлавы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерстваВ Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
Бунт в УИУ Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных картМинистр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событийАрхиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в КопенгагенеМинистр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в Копенгагене
Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характерДепутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
Правозащитник: Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявлениеОмбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководстваРПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультуройГлава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
Саркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же деньСаркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же день
Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнерВице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Предвыборный штаб партии Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акцииАдвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабандыВ аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силойВысший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НСВ отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражуДепутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистомЭксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерстваГлава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
Посол Армении встретился с новым главой СГБ ГрузииПосол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РААрмен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
Камо Саркисян стал членом КРОУ РАКамо Саркисян стал членом КРОУ РА
У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана АсатрянУ меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежейIdram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- МинздравВ результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском паркеОбщине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из АрменииСпикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и БельгиюДелегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
IDsalary – Удобный и выгодный инструментIDsalary – Удобный и выгодный инструмент
Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид АнанянЗапланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
Читать больше



Эксперты
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровнеВостоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в АрмениюАзербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-КарсАрмения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроковАналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
В Ереване вновь избит блогер Артур ЧахоянВ Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказПолитик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти




Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту КазахстанаПремьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Казахстана