Понедельник, 27 Октября 2025 15:21

АрмИнфо. Важнейшей и приоритетной задачей властей Армении является формирование вокруг государства безопасной и мирной среды. Об этом 27 октября на слушаниях по проекту государственного бюджета РА 2026 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, эта среда даст возможность Армении активно развиваться. Речь, в первую очередь, идет о процессе нормализации отношений с Азербайджаном и их дальнейшей институционализации. В этом контексте Мирзоян указал на ключевое событие, произошедшее в текущем году в США, где 8 августа была подписана Декларация о прекращении военного противостояния, парафировано соглашение между Ереваном и Баку об установлении мира и межгосударственных отношений. Мирзоян отметил, что подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными, не преуменьшая при этом проделанную до этого работу. "В результате, между Арменией и Азербайджаном установился мир, стороны обязались взаимно уважать территориальную целостность друг друга, политическую независимость, признание границ в рамках Алматинской декларации. В рамках тех же договоренностей начался процесс разблокирования коммуникаций региона", - сказал глава МИД РА.

Он указал на важность приданию гласности всех подписанных документов, особенно на фоне распространяемой лжи и манипуляций по поводу достигнутых договоренностей. Также Мирзоян указал на тот факт, что в вопросе разблокирования коммуникаций региона речь идет о масштабном разблокировании. Армения более 30 лет находилась в блокаде, и теперь две страны договорились деблокировать регион. "В первую очередь, мы говорим о разблокировании Армении, а также о связи Нахиджеван - Азербайджан. Более того, инфраструктуру, которая пройдет по территории Армении, будет эксплуатировать Республика Армения. Данная связь может быть использована не только для прокладки железной дороги, но и электрических кабелей, систем газоснабжения, нефтепроводов, телекоммуникаций", - отметил министр.

Он выразил оптимизм по поводу достигнутых договоренностей, выразив надежду на скорое достижение существенных результатов в данном направлении.