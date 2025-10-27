Понедельник, 27 Октября 2025 14:38

АрмИнфо. В МВД Армении заявили об обязательности эксплуатации транспортных средств в республике при наличии зимних шин в период с 15 ноября текущего года по 31 марта следующего года. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Армении, в частности, запрет будет распространяться на легковые автомобили малой грузоподъемности и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

"Кроме того, запрет будет касаться транспортных средств, чья остаточная высота протектора зимних шин, предназначенных для использования в условиях обледенелых или заснеженных дорог, составляет 4 миллиметра и менее", - добавили в МВД. Согласно источнику, за несоблюдение указанных требований предусмотрены меры административной ответственности. "Одним из приоритетов Министерства внутренних дел является формирование безопасной среды для жизни и здоровья граждан. В связи с этим Министерство призывает соблюдать правила безопасности дорожного движения, приобретать зимние шины с необходимым уровнем защиты, проявлять сознательное, правовое и законопослушное поведение", - резюмировали в Министерстве.