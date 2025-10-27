Понедельник, 27 Октября 2025 13:43

АрмИнфо. Глава добровольческого Союза "Еркрапа" Сасун Микаелян не видит угроз для безопасности страны в решение властей Армении сократить срок военной службы в армии с двух лет до полутора года.

В беседе с журналистами в военном пантеоне "Ераблур", куда Микаелян прибыл, чтобы почтить пяться погибших в ходе террористического акта, совершенного в парламенте Армении 27 октября 1999 года, он отметил, что сегодня правильнее иметь профессиональную армию. С его слов, важно не количество служащих, а их качество и призвал не давать оценок решению властей раньше времени.

"Союз добровольцев "Еркрапа", в свою очередь, всегда будет на границе и рядом с нашей армией и армянскими военными. Не могу сказать точно, что правильно, а что нет. Сегодня есть те, кто согласен с этим решением, и те, кто против него. Между тем, наша главная проблема заключается в том, чтобы обеспечить объединение народа, быть сильными, и стоять рядом с армией", - заявил глава Союза.

Касаясь того, что ходят слухи об упразднении властями также добровольческого союза, Микаелян, напомнил, что "Еркрапа" с 2020 года держит государственную границу, но помимо этого - это общественная структура, которая также готовит армянских парней к призыву. "Все, кто после "Еркрапа" был призван в армию, уже являлись готовыми военными. Мы это делаем, и мы продолжим свою деятельность в этом направлении", - резюмировал глава добровольческого Союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе заявил о сокращении срока обязательной военной службы в Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Эксперты считают, что подобным образом правящая сила во главе с Пашиняном пытается получить дополнительные голоса на предстоящих парламентских выборах, запланированных на июнь 2026 года.