Понедельник, 27 Октября 2025 11:25

АрмИнфо. 27 октября - это тяжелый урок, который показал, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом. С таким заявлением выступила политическая инициатива экс-омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства" в связи с 26-ой годовщиной террористического акта, совершенного в парламенте Армении 27 октября 1999 года.

Как напомнили в инициативе, 27 октября 1999 года выстрелами в парламенте Армении были не только убиты люди, ставшие символом государственности, но и подорвано доверие государства к собственным силам. "27 октября стало днем террористического акта против государственности. Это был удар по единству, государственным институтам и вере нашего народа в достойное будущее. В тот день были убиты люди, посвятившие свою жизнь идее становления Армении, прогресса нашего общества и мира. Сегодня, двадцать шесть лет спустя, мы обязаны не только помнить, но и говорить об ужасных последствиях этого преступления, ведь его никогда нельзя забывать", - говорится в заявлении.

В политической инициативе "Крылья единства" в связи с этим подчеркнули, что ни одно общество не может быть сильным, если нарушается справедливость, а ответственность за нее остается незавершенной. "27 октября напоминает нам, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словами, что служение народу превыше власти, что политика никогда не должна превращаться в личную месть или создавать атмосферу страха", - далее отмечается в сообщении.

В инициативе напомнили, что сегодня весь армянский нард вспоминает спикера парламента Армении Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саргсяна, вице- спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Арменака Арменакяна, Генрика Абрамяна и Микаэла Котаняна - людей с государственным мышлением, достоинством и ответственностью. "Их память по сей день обязывает нас восстановить веру в отношении государственности, совместно создать свободную и справедливую Армению, где власть подотчетна, а достоинство человека неоспоримо. Вечная память всем мученикам", - резюмировали в политической инициативе.

Напомним, что 27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер- министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера Национального собрания Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр- Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд Армении оставил приговор в силе.