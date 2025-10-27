Понедельник, 27 Октября 2025 11:23

АрмИнфо. В рамках предварительного расследования уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом РА, получены доказательства того, что Г.Н. в течение 2024-2025 годов незаконно приобретал различные виды наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта. Об этом говорится в сообщении СК РА.

Согласно источнику, данное лицо обеспечивал расфасовку наркотиков по весу, которые размещал в тайниках, фотографируя их и передавая через интернет-магазин, зарегистрированную в телекоммуникационном приложении "Telegram". В ходе обыска, проведенного по фактическому месту жительства Г.Н., было обнаружено и изъято наркотическое средство "марихуана" в особо крупном размере общим весом в 6,5 кг.

В ходе предварительного расследования уголовного дела также было установлено, что Г.Н. использовал банковские счета и электронный кошелек для сокрытия преступного происхождения и истинного характера особо крупных денежных средств, полученных от продажи наркотиков, получив 14 миллионов 272 тысяч 985 драмов.

В отношении Г.Н. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Уголовное дело в отношении Г.Н. вместе с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору с ходатайством об его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.