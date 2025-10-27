Понедельник, 27 Октября 2025 11:16

АрмИнфо. Арестованный ране в Ереване за поддержку Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян отреагировал на проведение лишенным сана священнослужителей Степаном Асатряном божественной литургии в монастыре Ованаванка и участие в нем действующих властей Армении.

В послании Карапетяна из изолятора СНБ Армении, отмечается, что события, произошедшие вчера и в предыдущие дни, подтвердили его самые мрачные предсказания.

"Небольшая группа показала, что в самом прямом смысле слова готова переступить через каждую святыню. Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа, пытаясь враждебно нарушить порядок Армянской Апостольской Церкви и

опорочить Святую литургию своим вмешательством.

Таким образом, на пути национального раскола эта власть сделала новый "шаг", заслужив осуждение и гнев всего армянства. Можно быть уверенным, что на этом небольшая группа не остановится в своих попытках нанести удары и дискредитировать наш важнейший национальный институт - наш Материнский Эчмиадзин. Однако они должны знать, что мы продолжим защищать наши ценности и святыни так же, как делали это века назад, делали вчера и будем делать завтра. Никакие лишения не смогут остановить наше движение к победе!

Никакие заключения не смогут сломить волю множества сегодняшних политзаключённых - архиепископов Микаэла, Баграта и Мкртича, десятков жителей Гюмри, в том числе ответственного за движение "По-нашему" в Гюмри Рубена Мхитаряна, наших других друзей и коллег - жить свободно от тирании и чужого влияния, руководствуясь истинными христианскими ценностями, восстановив достоинство и создав благополучное гражданское общество в Армении. Мы сделаем это -"По-нашему"", - говорится в послании Карапетяна.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. В октябре Антикоррупционный суд в очередной раз продлил арест Карапетяна, на этот раз еще на месяц. -