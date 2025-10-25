Суббота, 25 Октября 2025 13:33

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, которое пройдет в Копенгагене. Решение о командировании министра подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Республики Армения "О структуре и деятельности Правительства" направить министра здравоохранения РА Анаит Аванесян в Королевство Дания 27-29 октября 2025 года для участия в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ", - говорится в решении премьера, которое распространила пресс-служба правительства РА.

Отметим, что министры здравоохранения и другие высокопоставленные представители всех 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители партнерских организаций и гражданского общества примут участие в семьдесят пятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (РК-75), которая пройдет в Копенгагене 28-30 октября 2025 г.

Первый день этого трехдневного мероприятия будет посвящен политическим вопросам; перед делегатами выступят Генеральный директор ВОЗ и Европейский региональный директор ВОЗ. Также состоится обсуждение предлагаемой второй Европейской программы работы на 2026-2030 гг., которая была разработана совместно государствами-членами в Европейском регионе ВОЗ в рамках широкого консультативного процесса.

Второй день сессии будет посвящен вопросам стратегического руководства, включая избрание государств-членов в состав Постоянного комитета Регионального комитета и выдвижение кандидатур государств-членов в состав Исполнительного комитета ВОЗ и другие комитеты. Среди других пунктов повестки дня - программный бюджет и доклад ЕОЗ ВОЗ по вопросам подотчетности.

Третий день будет посвящен обсуждению технических вопросов. На рассмотрение Регионального комитета будут вынесены проекты двух стратегий: здоровый старт здоровой жизни: стратегия охраны здоровья и благополучия детей и подростков в Европейском регионе ВОЗ на 2026-2030 гг. и Стратегия использования инноваций в интересах общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ на 2025-2030 гг.