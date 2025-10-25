Суббота, 25 Октября 2025 12:26

АрмИнфо. Завтра воскресенье. Оккупационный режим активно готовит совершение антиканонического обряда в церкви Ованнаванка неправедными руками мирянина Степана Асатряна. Этот "обряд" станет, прежде всего, политическим шагом, направленным на разделение и разрушение Армянской Апостольской Святой Церкви, но в чисто духовном смысле он станет величайшим грехом и испытанием. Об этом пишет правозащитник Рубен Меликян.

"В этих обстоятельствах, я считаю своим долгом непременно принять участие в Святой и Бессмертной Литургии в одной из наших церквей. Вероятно, я посещу Кафедральный собор, где во время Литургии также будет совершен священный чин рукоположения и миропомазания наших шестерых братьев. Призываю всех чад нашей Матери-Церкви непременно принять участие в Святой Литургии в одной из церквей завтра и непременно причаститься, моля о помиловании за безбожное служение, которое будет совершено в церкви Ованнаванка", - написал Рубен Меликян.