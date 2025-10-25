Суббота, 25 Октября 2025 12:05

АрмИнфо. Отец Саркис Саркисян, который должен был совершить воскресенье 26 октября литургию в церкви села Ованнаванк вызван на допрос в следственный орган в 09:00 того же дня. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, это создаст условия для совершения литургии Степаном Асатряном, не имеющим на это полномочий. Таким образом, следователь также присоединился к подготовке преступления - воспрепятствования совершению обряда.

Адвокат подчеркнул, что полиция еще накануне была обязана явиться в Ованнаванк в 16:00 и предотвратить вторжение. Присутствовавшие на месте полицейские отказались проводить операцию по предотвращению вторжения, объяснив это тем, что не получали на то распоряжения. Таким образом, и полиция демонстрирует незаконное бездействие. Лишенный же сана Степан Асатрян, проигнорировав требование Первопрестольного Эчмиадзина, продолжил исполнять обязанности. На территории находились многочисленные переодетые сотрудники полиции в штатском.