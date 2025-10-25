|Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
|Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
|Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
|Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене
|Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
|Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
|РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
|Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
|Саркис Саркисян, который должен был совершить 26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган в тот же день
|Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
|В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
|Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
|В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
|Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
|Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
|Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
|Посол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
|Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
|Камо Саркисян стал членом КРОУ РА
|У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
|Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
|Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
|В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
|Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
|Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
|Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|IDsalary – Удобный и выгодный инструмент
|Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
|Дипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках
|Адвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистии
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|В Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена Армении
|Арам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адрес
|Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ
|Оппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в Армении
|В постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных мин
|Послы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничества
|Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
|Ереван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год
|Расстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженность
|В Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимства
|СМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей Армении
|Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
|Главы МИД Армении и Франции сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Джеймс Вэнс посетил Храм Гроба Господня и ознакомился с историей Армянского Патриархата Иерусалима
|Мэрия Еревана ведет работы по разрешению ситуации с Нубаршенской свалкой по нескольким направлениям - Авинян
|Захарова: В России нацелены на скорейшее урегулирование проблем дальнобойщиков, возникшие из-за новой миграционной политикой РФ
|Converse Bank и Asia Alliance Bank запускают стратегическое партнерство
|В Москве прокомментировали арест мэра Гюмри
|Глава МИД Армении заявил о решимости продвигать гендерное равенство и расширение прав женщин как основополагающее средство продвижения прав человека
|Адвокат: В последние месяцы решения об избрании меры пресечения в виде ареста поистине беспрецедентны
|Зять Армена Саркисяна, брата лидера партии <Республика>, получил право застройки верхней секции комплекса <Каскад> без проведения конкурса
|Аветику Вигеновичу Исаакяну присвоено звание "Почетного гражданина Еревана"
|В НДП назвали визит в Ереван азербайджанской "экоактивистки", учувствовавшей в блокаде Арцаха, шагом в направлении ликвидации Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Кампанию против Армянской Апостольской Церкви, как и решение о закрытии телеканала "Шогакат", нельзя рассматривать исключительно в рамках противоречий между властями и Католикосом Всех Армян. Если бы дело было только в личности, то наносимые удары не были бы направлены на разрушение институтов. Между тем, сегодня удар наносится по самой системе, Церкви, как последнему оплоту духовного суверенитета армянского народа. Об этом пишет доктор политических наук Ваге Давтян.
"Закрытие "Шогакат" - не технический или финансовый шаг, а символическое действие. Это демонтаж важного института, направленный на вытеснение христианского слова из публичной сферы, на подавление пространства, где продолжала существовать неразрывная цепь национальной идентичности и веры. В конечном счёте, "Шогакат" может служить площадкой для диалога. Но его закрывают, потому что цель - не личность, а содержательный демонтаж института - Церкви. На более глубоком уровне мы наблюдаем попытку религиозно-геополитического переформатирования", - отметил Давтян.
По его словам, Армения в очередной раз превращается в полигон, где под лозунгами "мира" и "терпимости" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности. На самом деле это новая идеологическая инженерия, направленная на размывание духовных основ национальной государственности.
"Этика, подробно представленная в "Бесах" Достоевского, наглядно демонстрирует этот процесс: "свобода" превращается в орудие духовного разложения, заражая веру сомнением, мораль - в идеологию, а служение - в модернистское псевдореформаторство", - подчеркнул доктор политических наук.
|Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
|Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
|Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
|Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене
|Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
|Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
|РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
|Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
|Саркис Саркисян, который должен был совершить 26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган в тот же день
|Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
|В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
|Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
|В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
|Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
|Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
|Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
|Посол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
|Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
|Камо Саркисян стал членом КРОУ РА
|У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
|Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
|Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
|В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
|Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
|Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
|Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|IDsalary – Удобный и выгодный инструмент
|Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
|Дипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках
|Адвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистии
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|В Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена Армении
|Арам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адрес
|Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ
|Оппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в Армении
|В постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных мин
|Послы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничества
|Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
|Ереван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год
|Расстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженность
|В Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимства
|СМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей Армении
|Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
|Главы МИД Армении и Франции сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Джеймс Вэнс посетил Храм Гроба Господня и ознакомился с историей Армянского Патриархата Иерусалима
|Мэрия Еревана ведет работы по разрешению ситуации с Нубаршенской свалкой по нескольким направлениям - Авинян
|Захарова: В России нацелены на скорейшее урегулирование проблем дальнобойщиков, возникшие из-за новой миграционной политикой РФ
|Converse Bank и Asia Alliance Bank запускают стратегическое партнерство
|В Москве прокомментировали арест мэра Гюмри
|Глава МИД Армении заявил о решимости продвигать гендерное равенство и расширение прав женщин как основополагающее средство продвижения прав человека
|Адвокат: В последние месяцы решения об избрании меры пресечения в виде ареста поистине беспрецедентны
|Зять Армена Саркисяна, брата лидера партии <Республика>, получил право застройки верхней секции комплекса <Каскад> без проведения конкурса
|Аветику Вигеновичу Исаакяну присвоено звание "Почетного гражданина Еревана"
|В НДП назвали визит в Ереван азербайджанской "экоактивистки", учувствовавшей в блокаде Арцаха, шагом в направлении ликвидации Армении
|Читать больше
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
|Читать больше
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>