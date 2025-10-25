Суббота, 25 Октября 2025 12:03

АрмИнфо. Кампанию против Армянской Апостольской Церкви, как и решение о закрытии телеканала "Шогакат", нельзя рассматривать исключительно в рамках противоречий между властями и Католикосом Всех Армян. Если бы дело было только в личности, то наносимые удары не были бы направлены на разрушение институтов. Между тем, сегодня удар наносится по самой системе, Церкви, как последнему оплоту духовного суверенитета армянского народа. Об этом пишет доктор политических наук Ваге Давтян.

"Закрытие "Шогакат" - не технический или финансовый шаг, а символическое действие. Это демонтаж важного института, направленный на вытеснение христианского слова из публичной сферы, на подавление пространства, где продолжала существовать неразрывная цепь национальной идентичности и веры. В конечном счёте, "Шогакат" может служить площадкой для диалога. Но его закрывают, потому что цель - не личность, а содержательный демонтаж института - Церкви. На более глубоком уровне мы наблюдаем попытку религиозно-геополитического переформатирования", - отметил Давтян.

По его словам, Армения в очередной раз превращается в полигон, где под лозунгами "мира" и "терпимости" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности. На самом деле это новая идеологическая инженерия, направленная на размывание духовных основ национальной государственности.

"Этика, подробно представленная в "Бесах" Достоевского, наглядно демонстрирует этот процесс: "свобода" превращается в орудие духовного разложения, заражая веру сомнением, мораль - в идеологию, а служение - в модернистское псевдореформаторство", - подчеркнул доктор политических наук.