 Пятница, 24 Октября 2025 16:50
Алина Оганесян

Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом

Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом

АрмИнфо.  Годами ранее, когда мы только начинали , армянские дизайнеры более профессионально подходили к своей работе, имели источник вдохновения, профессионально представляли свой замысел, свое слово, имели ДНК бренда. Подобное мнение 24 октября в ходе Fashion Talks, который проходит в рамках III Yerevan Fashion Week (YFW) высказал дизайнер, основатель бренда Harmony Мика Даниелян.

"Сейчас мода стала, можно сказать, сезонной - каждые полгода создается нечто новое, но когда смотришь на новых дизайнеров - не понимаешь, имеет ли дизайнер ДНК бренда, что хочет сказать своему потребителю", - заметил он.

Даниелян обратил внимание на то, что даже при наличии талантливых молодых дизайнеров - создаваемый ими конечный продукт неудовлетворителен. Последние, по его словам, ограничиваются эскзиами, а пошив делегируют швеям. Однако, по мнению Даниеляна, дизайнер должен разбираться во всем, что касается индустрии. "Они должны иметь представление о покрое, тканях, техниках и т.д.  Эскиз может быть очень талантливым, но швея может сказать, что невозможно получить то, что изображено на бумаге. Но мы доказываем обратное, поскольку наше поколение дизайнеров разбирается в текстурах , тканях, кройке, и мы говорим, что это возможно получить, применив ту или иную технику, использовав ту или иную ткань и т.д.", - сказал эксперт.

При этом он не согласился с лозунгом - "Образование в моде". Даниелян в этом ключе заметил, что наш рынок полон дизайнеров, которые, к сожалению, не нужны сегодня, поскольку в Армении нет настолько развитой легкой промышленности, нет столько точек для реализации их дизайнерской продукции, прмимо этого, есть острая нехватка в ряде смежных специалистов, в том числе конструкторов, технологов, швей. "Нехватка специалистов - это, на самом деле, большая проблема, и она наличествует практически во всех сферах в Армении. Следовательно, не образование модно, а модно - быть специлистом", - подчеркнул основатель бренда Harmony.

Отметим, что Неделя моды Еревана проходит с 24 по 26 октября в экспо-центре "Меридиан".  Инициатором выступает Палата моды и одежды.

