АрмИнфо. Камо Саркисян стал членом Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА. Это стало ясно по результатам проведенного 24 октября тайного голосования в Национальном Собрании РА.

За Камо Саркисяна, кандидатуру которого предложило правительство РА, проголосовали все 65 парламентариев, принявших участие в голосовании. Оппозиция участия в нем не принимала.