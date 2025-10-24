Пятница, 24 Октября 2025 14:42

АрмИнфо. В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Иджеван-Берд пострадало 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Последние были доставлены в областной медицинский центр, где им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, они продолжают проходить необходимые обследования. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое.