Пятница, 24 Октября 2025 14:03

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян командирован в Бахрейн для участия в 21-й региональной конференции по безопасности. Оттуда делегация Совбеза вылетит в Бельгию.

Как говорится в решении премьера Никола Пашиняна от 24 октября, Григорян и и помощник секретаря Совбеза Севак Каграманян командированы в Королевство Бахрейн (Манама) с 30 октября по 1 ноября 2025 года включительно, а советник секретаря СБ Микаэл Аветисян - с 30 октября по 2 ноября включительно для участия в 21-й региональной конференции по безопасности (Манамский диалог 2025), организуемой Бахрейнским международным институтом стратегических исследований. 2

Оттуда Армен Григорян, советник Секретаря Совета Безопасности Константина Казаряна и помощник Севака Гахраманяна вылетят в Королевство Бельгия (г. Брюссель). Там представители Совбеза с 2-3 ноября 2025 года включительно примут участие в конференции, посвященной проекту <Перекрёсток мира>, организованной компанией <Rasmussen Global Consulting ApS>.