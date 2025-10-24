Пятница, 24 Октября 2025 11:59

АрмИнфо. Мэру Масиса Давиду Амбарцумяну увеличили срок наказания на три месяца, чтобы он не мог воспользоваться амнистией. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил адвокат Амбарцумяна Тигран Атанесян.

Он уточнил, что уголовное дело было возбуждено в 2018 году в связи с событиями, произошедшими в апреле того же года на перекрестке сел Айанист и Овташат. "В рамках этого дела Давиду Амбарцумяну было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 250 бывшего УК Армении, касающейся "вооруженного хулиганства", - пояснил адвокат.

Как отметил Атанесян, в тот период к мэру Масиса должна была быть применена амнистия, объявленная осенью 2019 года. "Однако сейчас суд намеренно добавил еще три месяца и применил меру пресечения в виде ареста, чтобы лишить его права на амнистию. Таким образом, дело, находящееся в судах с 2019 года, наконец, завершилось", - добавил Атанесян.

Касаясь свидетелей по этому делу, адвокат пояснил, что четыре человека дали показания против Амбарцумяна, которые не имеют ничего общего с действительностью. Впоследствии, с его слов, трое из них отказались от своих показаний, а четвертый - опозорился (адвокат не уточнил, что именно он имел в виду - ред.). "Интересно, что во время судебного разбирательства все четверо утверждали, что Давид Амбарцумян не совершал никаких противоправных действий в указанные дни. То есть, по сути, свидетели не предоставили убедительных показаний, что помешало судье тогда вынести обвинительный вердикт", - отметил адвокат.

В связи с вышесказанным Атанесян подчеркнул, что не удивлен текущими событиями. "В стране, где арестовывают архиепископов и благотворителей, а также множество невиновных людей, ожидать справедливого разбирательства от суда, особенно по делу кандидата от оппозиции на пост премьер-министра, который одержал победу в общине Масис против правящей партии "Гражданский договор", было бы наивно", - резюмировал адвокат.

Напомним, что суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна, выдвинутого Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата в премьер-министры Армении, к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Он обвинялся в деле 2018 года, касающегося "организации и участии в массовых беспорядках". Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.