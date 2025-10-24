Пятница, 24 Октября 2025 11:22

АрмИнфо. К сожалению, в историю Армении и армянства вписана ещё одна позорная страница. Об этом в своем Telegram - канале написал востоковед Вардан Восканян.

"Приспешницу варварского режима Баку, подвергшего наших соотечественников в Арцахе блокаде и голоду, принимают в Ереване не в тюрьме, а на высоком официальном уровне. Это издевательство над историей, позорное клеймо, которое, помимо нашей воли, вытатуировано и на лбах наших достойных армян и армянок теми, кто прелюбодействует с врагом", - написал эксперт.

Напомним, что ранее в Ереване прошла встреча представителей гражданского общества Армении и Азербайджана, с которыми встретился секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян. На встрече с ним присутствовала и азербайджанская активистка и одна из участниц блокады Лачинского коридора - Дилара Эфендиева.