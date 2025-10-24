Пятница, 24 Октября 2025 10:56

АрмИнфо. С момента обретения Арменией независимости взгляды и позиция Католикосата Великого Дома Киликийского всегда были ясными и последовательными перед лицом кризисов и вызовов, с которыми сталкивается Армения, как внутренних, так и внешних. Об этом заявил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

"Следовательно, Антилиас не нуждается в диктате или указаниях Еревана. Антилиас сам представляет то, что должен делать и говорить, всегда руководствуясь общими и высшими интересами, ценностями и идеалами нашего народа и Родины", - сказал Арам I.

Напомним, что 22 октября во время правительственного в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян вновь подверг критике Церковь, на этот раз, высмеяв заявления Католикосата Великого Дома Киликийского Арама I. Пашинян с сарказмом отметил, что заявления Католикоса Великого Дома Киликийского напоминают "кадры из конца фильма: "интересные моменты со съёмок или сцены, не вошедшие в фильм, про гибнущую Армению".