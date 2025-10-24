Пятница, 24 Октября 2025 10:54

АрмИнфо. Адвокат Ара Зограбян сообщил, что на фоне продолжающихся нападков властей Армении на Армянскую Апостольскую Церковь он подал в правоохранительные органы страны два сообщения о преступлении.

Как сообщил сам Зограбян на своей странице в Фейсбук, в защиту интересов церкви и духовенства были поданы следующие заявления и обращения: "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны телефонного разговора архиепископа Натана. Не исключено также, что эти разговоры были отредактированы и изменены. Однако сам факт нарушения тайны сам по себе вызывает вопросы. Ст. 206 УК Армении рассматривает незаконное нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и иных форм общения как преступление.

А также возбуждение уголовного дела по факту подготовки Николом Пашиняном и Степаном Асатряном воспрепятствования совершению религиозного обряда. Своими действиями Степан Асатрян и премьер-министр Армении Никол Пашинян осуществляют подготовку деяния, запрещённого статьёй 209 Уголовного кодекса Республики Армения (воспрепятствование совершению религиозного обряда), которое считается неоконченным преступлением. Согласно ч. 1 ст. 14 УК Армении, основанием для уголовной ответственности является совершение как оконченного, так и неоконченного преступления", - отметил он.

По словам адвоката, подготовка к воспрепятствованию проведению литургии 26 октября священником, назначенным ААЦ, проявилась в заявлении-приглашении Никола Пашиняна, настойчивом требовании принять причастие только от "отца Арама" на литургии в этот день, а также в угрозах в адрес высокопоставленных священнослужителей, а также в отказе Степана Асатряна освободить помещение церкви и приглашении и настоянии провести литургию. Зограбян заметил, что вышеуказанные лица добьются этой цели, если правоохранительные органы не примут меры.

"В Министерство внутренних дел Республики Армения направлено заявление с просьбой воспрепятствовать вторжению. В числе прочих требований было выселение Степана Асатряна из пресвитерия, алтаря, ризницы и других мест, предназначенных исключительно для служителей церкви Ованнаванк в селе Оганаван Аштаракской общины Арагацотнской области, принадлежащей Армянской Апостольской Святой Церкви на праве собственности, в порядке, установленном постановлением правительства Армении № 797-Н от 10 мая 2007 года", - резюмировал Зограбян.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Согласно сообщению пресс-службы Первопрестольного Святого Эчмидзина, основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьевсвященников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.