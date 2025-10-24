Arminfo.info


 Пятница, 24 Октября 2025 10:54
Марианна Мкртчян

Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ

Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ

АрмИнфо.  Адвокат Ара Зограбян сообщил, что на фоне продолжающихся нападков властей Армении на Армянскую Апостольскую Церковь он подал в правоохранительные органы страны два сообщения о преступлении.

Как сообщил сам Зограбян на своей странице в Фейсбук, в защиту интересов церкви и духовенства были поданы следующие заявления и обращения: "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны телефонного разговора архиепископа Натана. Не исключено также, что эти разговоры были отредактированы и изменены. Однако сам факт нарушения тайны сам по себе вызывает вопросы. Ст. 206 УК Армении рассматривает незаконное нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и иных форм общения как преступление.

А также возбуждение уголовного дела по факту подготовки Николом Пашиняном и Степаном Асатряном воспрепятствования совершению религиозного обряда. Своими действиями Степан Асатрян и премьер-министр Армении Никол Пашинян осуществляют подготовку деяния, запрещённого статьёй 209 Уголовного кодекса Республики Армения (воспрепятствование совершению религиозного обряда), которое считается неоконченным преступлением. Согласно ч.  1 ст. 14 УК Армении, основанием для уголовной ответственности является совершение как оконченного, так и неоконченного преступления", - отметил он.

По словам адвоката, подготовка к воспрепятствованию проведению литургии 26 октября священником, назначенным  ААЦ, проявилась в заявлении-приглашении Никола Пашиняна, настойчивом требовании принять причастие только от "отца Арама" на литургии в этот день, а также в угрозах в адрес высокопоставленных священнослужителей, а также в отказе Степана Асатряна освободить помещение церкви и приглашении и настоянии провести литургию.  Зограбян заметил, что вышеуказанные лица добьются этой цели, если правоохранительные органы не примут меры.

"В Министерство внутренних дел Республики Армения направлено заявление с просьбой воспрепятствовать вторжению. В числе прочих требований было выселение Степана Асатряна из пресвитерия, алтаря, ризницы и других мест, предназначенных исключительно для служителей церкви Ованнаванк в селе Оганаван Аштаракской общины Арагацотнской области, принадлежащей Армянской Апостольской Святой Церкви на праве собственности, в порядке, установленном постановлением правительства Армении № 797-Н от 10 мая 2007 года", - резюмировал Зограбян.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Согласно сообщению пресс-службы Первопрестольного Святого Эчмидзина, основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьевсвященников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана АсатрянУ меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежейIdram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- МинздравВ результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском паркеОбщине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из АрменииСпикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и БельгиюДелегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
IDsalary – Удобный и выгодный инструментIDsalary – Удобный и выгодный инструмент
Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид АнанянЗапланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
Дипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадкахДипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках
Адвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистииАдвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистии
Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровнеВостоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
В Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена АрменииВ Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена Армении
Арам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адресАрам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адрес
Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦАдвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ
Оппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в АрменииОппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в Армении
В постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных минВ постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных мин
Послы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничестваПослы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничества
Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий ПашинянаПравда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
Ереван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 годЕреван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год
Расстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженностьРасстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженность
В Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимстваВ Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимства
СМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей АрменииСМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей Армении
Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государстваМарукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
Главы МИД Армении и Франции сверили часы по повестке двустороннего сотрудничестваГлавы МИД Армении и Франции сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
Джеймс Вэнс посетил Храм Гроба Господня и ознакомился с историей Армянского Патриархата ИерусалимаДжеймс Вэнс посетил Храм Гроба Господня и ознакомился с историей Армянского Патриархата Иерусалима
Мэрия Еревана ведет работы по разрешению ситуации с Нубаршенской свалкой по нескольким направлениям - АвинянМэрия Еревана ведет работы по разрешению ситуации с Нубаршенской свалкой по нескольким направлениям - Авинян
Захарова: В России нацелены на скорейшее урегулирование проблем дальнобойщиков, возникшие из-за новой миграционной политикой РФЗахарова: В России нацелены на скорейшее урегулирование проблем дальнобойщиков, возникшие из-за новой миграционной политикой РФ
Converse Bank и Asia Alliance Bank запускают стратегическое партнерствоConverse Bank и Asia Alliance Bank запускают стратегическое партнерство
В Москве прокомментировали арест мэра ГюмриВ Москве прокомментировали арест мэра Гюмри
Глава МИД Армении заявил о решимости продвигать гендерное равенство и расширение прав женщин как основополагающее средство продвижения прав человекаГлава МИД Армении заявил о решимости продвигать гендерное равенство и расширение прав женщин как основополагающее средство продвижения прав человека
Адвокат: В последние месяцы решения об избрании меры пресечения в виде ареста поистине беспрецедентныАдвокат: В последние месяцы решения об избрании меры пресечения в виде ареста поистине беспрецедентны
Зять Армена Саркисяна, брата лидера партии <Республика>, получил право застройки верхней секции комплекса <Каскад> без проведения конкурсаЗять Армена Саркисяна, брата лидера партии <Республика>, получил право застройки верхней секции комплекса <Каскад> без проведения конкурса
Аветику Вигеновичу Исаакяну присвоено звание Аветику Вигеновичу Исаакяну присвоено звание "Почетного гражданина Еревана"
В НДП назвали визит в Ереван азербайджанской В НДП назвали визит в Ереван азербайджанской "экоактивистки", учувствовавшей в блокаде Арцаха, шагом в направлении ликвидации Армении
"Аякве" и Палата адвокатов Армении раскритиковали действия властей в Гюмри
Адвокаты обратились в ООН с требованием немедленного освобождения Вигена Эулджекджяна из азербайджанского пленаАдвокаты обратились в ООН с требованием немедленного освобождения Вигена Эулджекджяна из азербайджанского плена
В Армении 27 января будет объявлен Днем памяти и преклонения перед погибшими за РодинуВ Армении 27 января будет объявлен Днем памяти и преклонения перед погибшими за Родину
Улица Ленинградян в Ереване будет переименована в улицу Кирка КеркорянаУлица Ленинградян в Ереване будет переименована в улицу Кирка Керкоряна
В Армении дети c диабетом первого типа бесплатно получат системы дистанционного мониторинга уровня сахараВ Армении дети c диабетом первого типа бесплатно получат системы дистанционного мониторинга уровня сахара
"Просвященная Армения": Власти Армении делают все для недоступности мемориала Геноцида армян в дни международного саммита
Правозащитник: В Армении установился режим, худший, чем режимы Каддафи и СаддамаПравозащитник: В Армении установился режим, худший, чем режимы Каддафи и Саддама
Удовлетворены очередные иски  Генеральной прокуратуры АрменииУдовлетворены очередные иски  Генеральной прокуратуры Армении
Армения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма - политикАрмения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма - политик
"Лазаревский клуб" требует прекращения политических расправ в Армении
Адвоката Рубена Мхитаряна арестовали на два месяцаАдвоката Рубена Мхитаряна арестовали на два месяца
Ваагн Хачатурян совершил ряд кадровых назначений в армянской армииВаагн Хачатурян совершил ряд кадровых назначений в армянской армии
Удерживаемый в Баку Рубен Варданян рассказал о причинах отказа от адвокатаУдерживаемый в Баку Рубен Варданян рассказал о причинах отказа от адвоката
Экологичный подход – приоритет Туркменистана при добыче природного газаЭкологичный подход – приоритет Туркменистана при добыче природного газа
Арам I на встрече с премьером Канады поднял вопрос о праве на возвращение армян Арцаха и необходимость освобождения армянских заключённых в БакуАрам I на встрече с премьером Канады поднял вопрос о праве на возвращение армян Арцаха и необходимость освобождения армянских заключённых в Баку
Министр: Полномочия ректора Армянского педагогического университета прекращеныМинистр: Полномочия ректора Армянского педагогического университета прекращены
Секретарь СБ РА провел встречу с представителями гражданского общества Армении и АзербайджанаСекретарь СБ РА провел встречу с представителями гражданского общества Армении и Азербайджана
Пашинян: мы должны нашу жизнь привести к единым стандартам, а это имеет отношение практически ко всемуПашинян: мы должны нашу жизнь привести к единым стандартам, а это имеет отношение практически ко всему
Серж Саргсян не считает поставки казахстанского зерна через Азербайджан логистически удобнымСерж Саргсян не считает поставки казахстанского зерна через Азербайджан логистически удобным
Серж Саргсян о задержании мэра Гюмри: Власти Армении готовы на все, чтобы заставить замолчать политических оппонентовСерж Саргсян о задержании мэра Гюмри: Власти Армении готовы на все, чтобы заставить замолчать политических оппонентов
Проблемы судебной системы более глубоки, чем можно себе представить - ПашинянПроблемы судебной системы более глубоки, чем можно себе представить - Пашинян
Серж Саргсян: Нападки правящего режима в Армении на ААЦ только укрепят позицию ЦерквиСерж Саргсян: Нападки правящего режима в Армении на ААЦ только укрепят позицию Церкви
Премьер: У нас нет конфликта с ААЦ - наш конфликт с теми, кто осквернил Святую Армянскую Апостольскую церковьПремьер: У нас нет конфликта с ААЦ - наш конфликт с теми, кто осквернил Святую Армянскую Апостольскую церковь
Премьер: Во внутренней жизни у нас имеются эмиссары, которые выполняют поручения внешних силПремьер: Во внутренней жизни у нас имеются эмиссары, которые выполняют поручения внешних сил
Читать больше



Эксперты
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровнеВостоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государстваМарукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
Армения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма - политикАрмения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма - политик
Военный эксперт: Срок службы в армии Армении должен определяться оценкой рисков возможной агрессии противникаВоенный эксперт: Срок службы в армии Армении должен определяться оценкой рисков возможной агрессии противника
Читать больше
Комментируемые
Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в АрмениюАзербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-КарсАрмения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроковАналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
В Ереване вновь избит блогер Артур ЧахоянВ Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказПолитик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>




Армения и Казахстан обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваАрмения и Казахстан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества