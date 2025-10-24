Пятница, 24 Октября 2025 10:53

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян давно простил преступления, совершённые турками и азербайджанцами, но объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в самой Армении. Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"С учетом многочисленных нарушений, зафиксированных в ходе продолжающегося в Азербайджане фиктивного судебного процесса, бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян отказался от услуг адвоката, посчитав, что его права нарушаются даже в его присутствии. На фоне потепления отношений Алиева и Пашиняна армяне страдают в азербайджанских тюрьмах, а на голову Республики Армения навешивается ярлык агрессора и военного преступника. Параллельно с этим армянские тюрьмы заполняются противниками правительства Пашиняна. Бывшие президенты, священнослужители, меценаты, депутаты и десятки других людей, которые не только ни при каких обстоятельствах не разделяют позиции действующего режима, но и борются за интересы страны и наших граждан", - подчеркнул депутат.

В качестве примера парламентарий привел Давида Амбарцумяна. "Явно незаконный приговор в отношении Давида Амбарцумяна, главы укрупнённой общины Масис, завершает политический курс властей на сохранение власти любой ценой и заполнение системы своими людьми. Хотя некоторые деятели и активные граждане сейчас не находятся в тюрьме, политические преследования в отношении них продолжаются" , - подчеркнул Абрамян.

Напомним, что ранее суд в Ереване приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении оружия против протестующих и организации массовых беспорядков в 2018 году. Республиканская партия РА выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра в рамках процедуры вотума недоверия правительству.