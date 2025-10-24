Пятница, 24 Октября 2025 10:45

АрмИнфо. В ходе общего обсуждения пункта повестки дня "Содействие противоминной деятельности" Четвёртого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН армянская делегация подчеркнула гуманитарный характер противоминной деятельности и твёрдую приверженность Армении гуманитарным нормам и принципам. Об этом сообщило Представительство Армении при ООН.

"Придавая особое значение оказанию содействия противоминной деятельности и подтверждая приверженность Армении международным усилиям по преодолению гуманитарных последствий применения противопехотных мин и других взрывоопасных предметов, Республика Армения последовательно вносит значительный вклад в комплексную реализацию вышеуказанных целей в зонах конфликтов", - заявили в постпредстве Армении в ООН.

Вместе с тем в дипмиссии заявили, что твёрдая приверженность Армении гуманитарным принципам нашла своё подтверждение в участии в гуманитарной миссии 2019-2024 годов в сирийском городе Алеппо, где армянские специалисты оказывали поддержку международным операциям по обнаружению и разминированию. Среди прочего, была подчёркнута важность искреннего и деполитизированного сотрудничества в контексте предотвращения человеческих страданий и обеспечения безопасности.