Четверг, 23 Октября 2025 18:29

АрмИнфо. У монастыря Ованаванк возникла напряженность после того, как низложенному священнослужителю Степану Асатряну не позволили провести обряд венчания. Отец жениха, узнав о том, что Асатрян, собиравшийся провести обряд, расстрижен, попросил провести церемонию другого священнослужителя - отца Саркиса.

Более того, к монастырю прибыла делегация дисциплинарной комиссии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, которая еще раз известила Асатряна о лишении его сана, напомнив, что расстриженный священнослужитель не может осуществлять венчания, и не может находиться в местах, где надлежит присутствовать священникам.

Данные замечания представителей духовенства вывели из себя Асатряна, который начал кричать, что его не могут лишить сана, поскольку он служит Господу Богу. "Я все услышал, но я не принимаю это обязательство. Я все еще священник", - отметил Асатрян.

Вышедший из себя Асатрян также начал повторять заявления премьер-министра Никола Пашиняну о том, что "лишенный сана Католикос не может лишить его сана, и что Католикос не может жить семейной жизнью и м детей".

Примечательно, что к монастырю стянуты большие силы полиции, более того группа лиц, постоянно сопровождала Асатряна на территории монастыря и вела себя агрессивно, в том числе и в отношении журналистов. Полицейские не предпринимали каких-либо действий по привлечению указанных лиц к порядку.

В беседе с журналистами низложенный священник отметил, что не собирается покидать церковь и продолжит свое служение. При этом в качестве еще одной причины такого решения он отметил наличие в ААЦ множество священников, которые должны быть низложены вместо него, однако продолжающие свое служение. Асатрян также пригрозил священнослужителям, что если они вновь скажут что-то против него, то он раскроет множество фактов, известных ему. Но, не рассказал о чем речь.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Согласно сообщению пресс-службы Первопрестольного Святого Эчмидзина, основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьевсвященников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.