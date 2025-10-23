Четверг, 23 Октября 2025 16:16

АрмИнфо. Вице-президент США Джеймс Вэнс посетил Храм Гроба Господня. Об этом сообщил отец Овнан Багдасарян из Иерусалимской Патриархата Армянской Апостольской Церкви.

"Сегодня от имени Армянского Патриарха Иерусалимского мне выпала честь приветствовать вице- президента США господина Дж. Д. Вэнса и его супругу в Храме Гроба Господня и представить краткую информацию об Армянской Церкви и Армянском Патриархате Иерусалима в армянском отделе", - сообщил Багдасарян на своей странице в Фейсбук.