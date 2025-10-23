Четверг, 23 Октября 2025 16:08

АрмИнфо. Мэрия Еревана ведет работы по разрешению ситуации с Нубаршенской мусорной свалкой по нескольким направлениям. Об этом в ходе брифинга 23 октября заявил мэр Еревана Тигран Авинян.

Он рассказал, что объявлено 2 тендера для компаний, имеющих опыт в сфере строительства и управления заводом по переработке мусора.

Помимо этого, в этом же направлении вместе ведутся обсуждения с Министерством территориального управления и инфраструктур и международными финансовыми партнерами . "Мы пытаемся найти путь для достижения этой цели. И какой позволит быстрее и эффективнее прийти к этой цели, по такому пути мы и пойдем", - заметил мэр.

Как рассказал Авинян, перед партнерами стоит также задача по разработке новой программы по предварительной переработке имеющейся мусорной свалки.

Коснувшись крайнего случая по пожару в Нубарашене, градоначальник отметил, что мэрия расторгла договор с частной компанией, которая осуществляла управление мусорной свалкой. Впредь эти полномочия возложены на мэрию, которая ужесточила меры контроля. В частности, как отметил Авинян, на территории установлена система видеонаблюдения, а также введены ограничения для въезда на территорию.

"За дня дня до происшествия определенные люди вели разговор о том, что вскоре что-то произойдет на мусорной свалке", - заметил он, упомянув при этом о презумпции невиновности.

Отметим, что в этом году зарегистрировано уже 3 случая возникновения пожара на свалке.

Напомним, что Нубарашенская свалка действует в Ереване с 1950-х годов и расположена в 10км от центра города. Ее площадь охватывает свыше 50га. По разным оценкам, ежегодно на свалку поступает более 400 тыс. тонн мусора.Еще в 2023 году мэр Еревана Тигран Авинян обратил внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен планируется построить мусороперерабатывающий завод.