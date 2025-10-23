|Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
АрмИнфо. Совет старейшин Еревана просвоил литературоведу, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю искусств Армении Аветику Вигеновичу Исаакяну звание "Почетного гражданина Еревана". Данное решение было принято 23 октября на очередном заседании Совета старейшин Еревана. Проект поддержали 43 члена Совета старейшин, 3 - высказались против, 8 - воздержались.
Столичный муниципалитет выдвинул подобное предложение о присовении звания "Почетного гражданина" внуку великого армянского поэта и прозаика Аветика Исаакяна по случаю 2807-летия Еревана и в связи с его весомым вкладом в развитие искусства.
Аветик Вигенович Исаакян родился в 1944 году. В1962 году -окончил Музыкальную школу им. П.Чайковского, в 1967 году -Отдел журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета (ЕГУ), в 1968г. поступил на аспирантуру в Институт мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР. В 1973 году получил статус кандидата филолгических наук в ЕГУ. В 1986 году возглавил Музей литературы и искусства им. Е.Чаренца. В 1989г. заведовал Отделом текстологии Института литературы им.М.Абегяна НАН РА. В 2008 году был избран директором Института и работал там до 2015 года.
Аветик Вигенович Исаакян преподавал армянскую и мировую литерутру в ЕГУ и Университета им. Грачья Ачаряна. В 1972г. стал членом Союза журналистов, с 1977г. - член Союза писателей. Он является автором свыше 300 научных статей и работ. В 2012 году профессор Исаакян удостоился статуса "Почетного гражданина Гюмри".
В ходе заседания Совет старейшин Ереван рассмотрел также решения о присвоении званий "Почетного гражданина Еревана" журналисту Марку Григоряну и художнику Тарону Мурадяну.
