Четверг, 23 Октября 2025 13:43

АрмИнфо. Прибытие в Армению лица, принимавшего участие в геноциде армян Арцаха и перекрывшего Лачинский коридор, является очередным доказательство того, что руководство страны находится под властью Азербайджана. Об этом заявил член Национально-демократического полюса (НДП) Геворг Сафарян, комментируя визит армянофобских представителей гражданского общества Азербайджана в Ереван для участия в круглом столе.

Он выразил убеждение, что последствием такой антигосударственной и покорной врагу политики станет ликвидация Армении. "Это очередное унижение Армении и армянского народа перед врагом. Такая политика властей приведет к тому, что наш народ будет порабощен и уничтожен", - заявил Сафарян.

При этом он отметил, что виноватой в этой ситуации является сама нация, потому что сохраняет молчание и терпит власть, покорную врагу. В связи с этим член НДП подчеркнул, что не видит в этой ситуации альтернативы революции. "Революции нет альтернативы; альтернатива революции - смерть", - резюмировал Сафарян.

Напомним, что в Ереване с 21 по 22 октября состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. В ходе обсуждений, были затронуты армяно-азербайджанская мирная повестка, вопросы укрепления взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути формирования устойчивого экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов представителей гражданского общества двух стран. Однако заметим, что среди участников оказалась одна из так называемых "экоактивисток", перекрывших Лачинский коридор - Дилара Эфендиева. Помимо нее, в Ереван также прибыл Фархад Мамедов, который в свою очередь отрицал факт перекрытия Лачинского коридора и этнической чистки Арцаха.