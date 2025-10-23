Четверг, 23 Октября 2025 12:53

АрмИнфо. Гражданская инициатива "Аякве" выступила с заявлением, в котором осудила действия властей Армении в Гюмри, назвав их незаконными и квалифицировав как государственный терроризм, разрушающий демократию и ведущий страну к мрачной диктатуре. По ситуации с заявлением выступили и в Палате адвокатов.

Так, в заявлении, распространенном на странице в Фейсбук, инициатива "Аякве" выразила убеждение, что цель этих действий, в том числе возбуждение уголовного дела в отношении мэра второго по величине города в Армении Вардана Гукасяна - подавление оппозиции перед предстоящими парламентскими выборами и запугивание народа. "Режим премьер-министра Никола Пашиняна, уже в который раз, совершает неприкрытую политическую расправу с избранными народом руководителями органов местного самоуправления", - подчеркнули в "Аякве".

В гражданской инициативе также напомнили, что в этот же день были задержаны граждане, проводившие мирную акцию протеста. " К ним была применена грубая и непропорциональная сила. Были задержаны, а затем по необоснованным решениям суда арестованы десятки граждан, большинство из которых не совершали никаких насильственных действий, не препятствовали деятельности правоохранительных органов и, тем более, не участвовали в заранее организованных массовых беспорядках",

- обратили внимание в "Аякве".

В связи с вышесказанным в инициативе выразили готовность оказать поддержку гражданам и бороться за защиту их прав и восстановление справедливости. Кроме того, в "Аякве" призвали все правозащитные структуры, дипломатические представительства и международные правозащитные организации отреагировать на этот случай массового нарушения прав человека в Армении.

В продолжение темы с заявлением выступила и Палата адвокатов Армении, которая касаясь ареста на два месяца члена движения "По-нашему", адвоката Рубена Мхитаряна подчеркнула, что последний был арестован и подвергается уголовному преследованию в связи с законными действиями, совершенными им в рамках профессиональной деятельности адвоката.

"Рубен Мхитарян встал между гражданами и сотрудниками полиции с поднятыми руками, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации и успокоить стороны. Именно в этот момент адвокат был взят под стражу с применением физической силы и доставлен в полицейскую машину", - пояснили в заявлении.

В связи с задержанием адвоката, согласно источнику, Комиссия по защите прав адвокатов 22 октября обсудила вопрос уголовного преследования и принудительных мер в отношении Рубена Мхитаряна. В частности, Комиссия рассмотрела данный вопрос в контексте независимости и профессиональной репутации адвоката.

"Как и в прошлом, так и сейчас, Комиссия осуждает любое преследование в отношении адвоката, тем более уголовное, которое может быть связано с законной профессиональной деятельностью, осуществляемой последним. Палата адвокатов напоминает, что независимость адвоката является одной из ключевых основ его профессиональной деятельности. Это необходимое предварительное условие для обеспечения защиты прав человека в демократическом обществе", - отмечается в заявлении Палаты адвокатов.

Подчеркивается, что в Комиссии также обратили внимание на возможные негативные последствия подобных действий для репутации адвоката. "Учитывая роль адвоката в обществе, применение к нему принудительных мер, в том числе заключение под стражу, должно быть крайней мерой, и ее следует применять на практике с учетом вышеуказанных требований. В вопросе применения к адвокату меры пресечения, в центре внимания должны быть также вопросы защиты прав его клиентов", - подчеркнули в заявлении.

В связи с вышесказанным согласно Палате адвокатов, в Комиссии призвали участников уголовного производства обосновать необходимость ареста Рубена Мхитаряна. Кроме того, представить основания, которые свидетельствуют, что уголовное производство не может быть осуществлено без изоляции адвоката. "Комиссия выражает свою серьезную озабоченность в связи с нынешним продолжающимся стилем работы правящего режима и еще раз подчеркивает, что это не отвечает интересам демократического общества", - подчеркивается в заявлении Комиссии, которую приводит Палата адвокатов.

Напомним, что член движения "По-нашему", адвокат Рубен Мхитарян был задержан в Гюмри 20 октября. Последний прибыл туда, чтобы оказать правовое содействие лицам, подвергающимся задержанию сотрудниками правоохранительных органов в мэрии Гюмри. Тогда, в рамках следственных мероприятий по обвинению во взяточничестве были задержаны 8 чиновников мэрии второго по величине города Армении, в том числе и глава города Вардан Гукасян. Последний арестован сроком на два месяца.