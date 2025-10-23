Четверг, 23 Октября 2025 12:36

АрмИнфо. Законные представители Вигена Эулджекджяна, 46-летнего армянского гида, произвольно задержанного в Азербайджане, официально обратились в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ ООН) с требованием его немедленного освобождения, ссылаясь на серьезные нарушения международного права и тяжелые условия содержания под стражей, угрожающие жизни Эулджекджяна. Об этом сообщает инициатива Free Armenian Hostages.

В инициативе напомнили, что Эулджекджян был арестован 10 ноября 2020 года в Шуши (Нагорный Карабах), на следующий день после прекращения огня во время конфликта вокруг Арцаха 2020 года. 14 июня 2021 года Бакинский военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинениям в "наемнической деятельности" и "терроризме". Его адвокаты утверждают, что его задержание и осуждение были произвольными и нарушали защиту основных прав человека.

В ходатайстве, поданном Марией Лусианой Минасян (Аргентина) и Айтором Мартинесом Хименесом (Испания), представлены два основных аргумента: нарушение юрисдикции: Азербайджан обращался с Эулджекджяном как с гражданским лицом, но судил и признал его виновным в военном суде, что противоречит установленному прецеденту Рабочей группы ООН по правам ребенка (РГПЗ ООН), а именно, что военные суды не обладают юрисдикцией в отношении гражданских лиц; неправильное применение обвинения в <наемничестве>: Согласно Женевской конвенции, Эулджекджян, армянин по гражданству, не может быть юридически признан наемником.

Кроме того, ее адвокаты потребовали отвода Ганны Юдковской, члена рабочей группы, в связи с потенциальным конфликтом интересов, возникающим из-за ее профессиональных связей с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) и личных связей с Азербайджаном. В петиции содержится ссылка на экспертное заключение Луиса Морено Окампо, основателя и прокурора Международного уголовного суда, и официальную жалобу, поданную лос- анджелесским Центром истины и справедливости (CFTJ), который защищает права армян, пострадавших в результате нагорно-карабахского конфликта.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ) - это орган независимых экспертов, назначенный Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) в 1991 году для расследования случаев лишения свободы с нарушением международных стандартов в области прав человека. Группа предоставляет юридические заключения, апелляции и рекомендации, в том числе по вопросам освобождения и компенсации.