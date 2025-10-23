Четверг, 23 Октября 2025 11:45

АрмИнфо. Около 571 млн драмов будет выделено на приобретение датчиков непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и закупка программы обслуживания для пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Решение одобрено армянским кабмином 23 октября.

Как заявила министра здравоохранения Анаит Аванесян, инсулинозависимые дети в возрасте от 0 до 18 лет нуждаются в измерении уровня глюкозы в крови 5-6 раз в день с помощью тест-полосок. Использование тест-полосок снижает качество жизни, и дети младшего возраста часто отказываются от измерения и введения инсулина, что способствует неправильной дозировке инсулина и возникновению осложнений.

В рамках контракта детям в возрасте от 0 до 18 лет будут предоставлены новейшие системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, позволяющие прогнозировать гипогликемические и гипергликемические шоки и предотвращать развитие осложнений, а также точно определять дозировку инсулина. Системы обладают возможностями передачи данных измерения уровня глюкозы на цифровые устройства (передатчик отправляет данные об уровне глюкозы в мобильное приложение), удалённого просмотра не менее чем пятью наблюдателями одновременно (родитель, врач, учитель, воспитатель) и оповещения посредством системы оповещения в случае возникновения пограничных состояний. Использование этих датчиков среди детей, посещающих детские сады и школы, крайне важно, поскольку родитель и врач, находясь на расстоянии, всегда имеют чёткие показатели уровня глюкозы в крови ребёнка и осуществляют дистанционный контроль диабета.

На средства государственного бюджета РА на 2025 год были закуплены тест-полоски, предназначенные для измерения уровня глюкозы в крови для пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, число которых составляет около 1100. С учетом возможностей государственного бюджета РА, реализация программы осуществляется поэтапно. В частности, постановлением Правительства РА № 1007-Н от 24 июля 2025 года для 244 наиболее уязвимых групп - пациентов в возрасте от 0 до 9 лет - было выделено 181,9 млн драмов. Текущим решением будут обеспечены тест-полосками 756 пациентов, пользующихся программой, на что требуется 570,9 млн драмов.

Помимо этого, по словам главы Минздрава, в текущем году было принято решение о расширении программы включив в нее пациентов в возрасте от 18 до 28 лет. Данной группе граждан будут бесплатно предоставлены стрипы для для глюкометра.

Данные мероприятия позволят лицам, имеющим сахарный диабет, жить полноценной жизнью, указала Аванесян. Премьер Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что сенсоры получат все (зарегистрированные) дети с сахарным диабетом 1 типа.